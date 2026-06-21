Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Nunca gritei tanto o nome de um homem". A frase ouviu-se no meio da multidão, dita entre risos por uma jovem que, como dezenas de milhares de pessoas à sua volta, acabara de passar vários minutos a repetir em coro "Pe-dro Sam-pai-o".

No dia em que o recinto esgotado pertenceu à música pop e aos refrões que toda a gente conhece, era difícil ignorar outra tendência: os looks uniformes. Entre tops inspirados na estética brasileira, lenços na cabeça e outfits cuidadosamente preparados para as redes sociais, o público parecia tão empenhado em participar no espetáculo quanto os artistas que subiram ao Palco Mundo.

Um dos primeiros grandes momentos da tarde chegou com Pedro Sampaio, logo após a abertura do palco com os Calema. O DJ e produtor brasileiro entrou em palco às 19h00 e transformou rapidamente o recinto numa discoteca gigante a céu aberto. O espetáculo foi uma sucessão de explosões de energia, assente numa fórmula que parece simples mas continua eficaz: misturar funk brasileiro com êxitos internacionais.

O público respondeu à altura. Cantou, saltou e dançou praticamente sem interrupções. Houve remixes com influências de trance, house e funk carioca, que provocaram muitas demonstrações de coreografias do TikTok ao ar livre. O momento do "cavalinho" tornou-se um desses episódios impossíveis de ignorar. Centenas de braços levantaram-se ao mesmo tempo e parecia que todo o recinto participava. Até quem não queria acabou por fazê-lo.

A atuação contou ainda com a presença de MC Melody para interpretar "Jetski", acrescentando mais um momento de euforia a um concerto que praticamente não teve pausas.

Ainda assim, ficou a sensação de que o espetáculo teria beneficiado de outro horário. Muitos dos efeitos visuais e da componente cénica parecem ter sido concebidos para a noite. Às 19h00, com luz natural abundante, parte do impacto perdeu-se. É difícil não imaginar que o concerto teria ganho outra dimensão se tivesse ocupado o horário das 21h15, que pertenceu a Charlie Puth.

O rapaz do piano

Se Pedro Sampaio fez o recinto dançar, Charlie Puth encontrou uma realidade diferente. O cantor norte-americano subiu ao Palco Mundo com aquilo que nunca lhe faltou: talento. A qualidade vocal esteve sempre presente, os arranjos foram sólidos e os backing vocals revelaram-se um dos pontos fortes da atuação. Mas, o público pareceu menos disponível para embarcar na viagem.

Talvez fosse o efeito de atuar depois da festa coletiva provocada por Pedro Sampaio. Talvez fosse simplesmente uma questão de perfil artístico. O certo é que a diferença de ambiente foi evidente.

As maiores reações surgiram durante os inevitáveis "One Call Away" e "See You Again" (dedicada a Oliver Tree e Tay Keith, que faleceram recentemente). Mas mesmo canções tão populares como "Attention" não conseguiram provocar a resposta que seria expectável.

A sensação geral era de respeito mais do que entusiasmo. O verdadeiro teste ao estado de espírito do público chegaria mais tarde.

A energia de quem é 24% português

Katy Perry, obrigada. É assim que se começa um concerto.

Bastaram poucos minutos para perceber que a cabeça de cartaz da noite tinha o público na mão. A entrada foi demolidora: "California Gurls", "Teenage Dream" e "Last Friday Night". Três êxitos consecutivos, três músicas que praticamente toda a gente conhecia e, três razões para transformar o Palco Mundo numa máquina gigantesca de nostalgia coletiva. Ao contrário do concerto anterior, não houve qualquer período de adaptação. Katy Perry entrou e o público entrou com ela.

O palco ajudaram à festa: colorido, criativo e constantemente em transformação, nunca deixou os olhos descansarem. Os cenários viajaram entre praias californianas povoadas por "gym bros" e paisagens espaciais dignas de um filme de ficção científica. Houve sempre algo novo para observar.

Mas, o maior trunfo de Katy Perry continua a ser a própria Katy Perry. Carismática, descontraída e permanentemente divertida, a cantora falou várias vezes com o público português. Revelou ser "24% portuguesa" e explicou que o avô era oriundo de São Miguel, nos Açores. Mais tarde, comentou que compreendia perfeitamente porque tantas pessoas queriam viver em Portugal.

"Não, Katy. Toda a gente quer bazar", ouviu-se na multidão. O comentário arrancou gargalhadas à volta e acabou por funcionar como um retrato involuntário do contraste entre a imagem internacional do país e o sentimento de muitos portugueses.

Num dos momentos mais memoráveis da noite, levou simbolicamente a bandeira portuguesa até à Lua, acompanhada por bailarinos vestidos de astronautas. Noutro momento completamente diferente mas não menos marcante, uma garrafa de água insuflável gigante com a própria Katy Perry no interior percorreu o público.

Tudo parecia cuidadosamente pensado para provocar um sorriso. Até "Hot N Cold", apresentada através de uma lente fish-eye, capturou perfeitamente a energia cómica e despreocupada que dominou o concerto.

O ponto alto chegou provavelmente com "I Kissed a Girl". Foi aí que a noite pareceu atingir o seu pico de intensidade, com um público completamente rendido ao catálogo de sucessos da cantora. E é precisamente aí que reside a maior força, e talvez a maior limitação, de Katy Perry.

A parte boa de ser uma artista com tantos êxitos é óbvia: quase toda a gente sabe as músicas. A parte menos boa é que o próprio sucesso a condena a repeti-los eternamente. Por mais discos que lance, existem canções que nunca poderá retirar do alinhamento. Há pelo menos uma dezena de temas que o público exige ouvir. E, olhando para a reação de quem estava presente, percebe-se porquê.

A cantora surgiu com uma versão da mesma roupa que utilizou quando atuou pela primeira vez em Portugal, há 18 anos, numa piscadela de olho à própria carreira e à memória coletiva dos fãs.

Ainda assim, houve uma ausência sentida. Quando chegou "Firework", a última música do alinhamento, muitos esperavam aquilo que o título sugere. Mas, os fogos de artifício nunca apareceram.

A verdade é que, nessa altura, já pouco importava. Depois de uma tarde dominada pelo funk brasileiro, de um concerto tecnicamente irrepreensível mas recebido com alguma frieza e de uma cabeça de cartaz que transformou o Palco Mundo numa celebração permanente, o primeiro dia de Rock in Rio Lisboa terminou como começou: entregue ao poder dos grandes refrões, os que toda a gente conhece e canta. Acima de tudo, os que fazem um festival inteiro esquecer, por algumas horas, qualquer preocupação que exista do lado de fora das grades.