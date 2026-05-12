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Com esta vitória, a artista assegura presença nos palcos de três dos principais festivais nacionais: NOS Alive, Bons Sons e Vodafone Paredes de Coura, com datas ainda por anunciar.

No verão de 2025, a artista integrou o grupo de seis músicos selecionados para atuar no EA LIVE, no âmbito de um concurso promovido pelo festival e pela SIC Esperança, e fez parte da coletânea Novos Talentos Fnac.

Agenciada pela Força de Produção, Rita Cortezão editou recentemente o seu álbum de estreia, “tudo, um pouco”, com selo da Discos Submarinos. O disco, composto por dez temas originais, foi co-produzido pela artista e por Benjamim, e apresenta uma proposta sonora marcada pelo cruzamento entre piano, elementos eletrónicos e uma escrita intimista.

Disponível nas plataformas digitais desde 24 de outubro, “tudo, um pouco” tem também uma edição em vinil, lançada em novembro. A apresentação ao vivo do álbum está marcada para a mesma data, na ZDB, em Lisboa.

Nos próximos meses, Rita Cortezão tem já vários concertos agendados, com atuações confirmadas no Montijo, a 15 de maio, em Tomar, a 23 de maio, no B.Leza, em Lisboa, a 29 de maio, e no Festival Rádio Faneca, em Ílhavo, a 5 de junho.

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