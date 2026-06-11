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Richie Campbell vai atuar na MEO Arena, em Lisboa, no dia 12 de dezembro de 2026, num espetáculo em que apresentará ao vivo o seu novo álbum, “Elephant In The Room”. Este será o terceiro concerto do artista na maior sala do país, depois das atuações de apresentação dos discos “Lisboa”, em 2018, e “Heartbreak & Other Stories”, em 2023.

Os bilhetes já estão à venda e variam entre os 26€ e os 35€.

O novo trabalho é descrito como o álbum mais pessoal e ambicioso da carreira de Richie Campbell. Em “Elephant In The Room”, o artista aborda de forma aberta uma dimensão central da sua identidade artística: o facto de ser um artista europeu branco a trabalhar nos universos do Dancehall e do R&B. A reflexão sobre esta realidade assume um papel central no projeto, tanto do ponto de vista conceptual como musical.

Mantendo o Dancehall e o R&B como base da sua sonoridade, o álbum incorpora também influências de Afrobeats, Soul, Gospel e Soca. O objetivo, segundo a apresentação do projeto, passa por combinar e reinventar diferentes influências numa proposta musical que procura contribuir para a evolução do panorama musical, acrescentando novos elementos em vez de seguir tendências já estabelecidas.

Ao reconhecer o “elephant in the room”, Richie Campbell pretende também desafiar algumas das perceções que têm moldado a forma como a sua música é encarada internacionalmente. O foco do artista passa por criar uma ligação genuína com o público que compreende e reconhece as influências e experiências que estão na origem da sua música.

A acompanhar o lançamento do álbum foi também apresentado um documentário com o mesmo nome, que acompanha os últimos dois anos e meio da vida do músico. O filme retrata o processo criativo e pessoal por detrás de “Elephant In The Room”, incluindo sessões de gravação e colaborações com artistas e produtores na Jamaica, Gana, Reino Unido, Cabo Verde e Portugal.

Depois de duas exibições esgotadas, em Lisboa e Londres, o documentário encontra-se disponível no YouTube. A produção inclui ainda imagens da vida em tournée do artista, grandes atuações ao vivo e o impacto do sucesso viral de “Obeah Me”, tema integrado no “Street Vybz Riddim” do produtor jamaicano Notnice.

Ao longo do documentário, Richie Campbell partilha reflexões sobre o significado de ser um artista europeu dentro do Dancehall, abordando as complexidades, responsabilidades e realidades associadas a esse percurso.

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