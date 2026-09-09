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O Grupo Porto Editora prepara a reta final do ano com uma seleção de novidades editoriais das suas várias chancelas, que inclui grandes nomes da literatura nacional e internacional, regressos aguardados, obras inéditas em Portugal e novas apostas destinadas a diferentes públicos.

Na ficção, um dos principais destaques da Porto Editora é a nova trilogia de Richard Zimler, O Voo dos Anjos Caídos. O primeiro volume, A Beleza das Coisas Imperfeitas, chega às livrarias em setembro, seguindo-se No Abismo das Ilusões, em outubro, e O Último Golpe de Asa, em novembro. A obra leva os leitores para um universo distópico marcado pela beleza, pelo perigo e pelas imperfeições da condição humana.

Entre os regressos aguardados está também Camilla Läckberg, com A Carpideira, que chega em outubro e retoma a saga de Fjällbacka. No género do thriller, Lars Kepler apresenta um novo caso em Medusa. Wm. Paul Young regressa, por sua vez, ao universo de A Cabana com O Regresso à Cabana, continuação do fenómeno editorial que conquistou milhões de leitores em todo o mundo.

Na não ficção, a Porto Editora publica Um dia vais ter tudo, de Mariana Correia Pinto, uma biografia de Germano Silva que recupera a infância do jornalista e cronista nas ruas do Porto, a relação com a cidade e as pessoas que marcaram o seu percurso.

O catálogo inclui ainda o regresso de Veronica Roth ao universo de Divergente, com A Sexta Fação. Para os leitores de fantasia e romantasy, chegam Runebreaker, de Mila Finch, e O Beijo dos Deuses, de Caty Rogan. Nos romances, há novos livros de Evie Woods, O Colecionador de Histórias, e de R. L. Killmore, Um Mistério Com Aroma a Caramelo.

Livros do Brasil traz inéditos para Portugal

A chancela Livros do Brasil aposta em autores consagrados e em obras aguardadas para os últimos meses do ano. Entre as novidades está Territórios de Luz, de Yuko Tsushima, uma das mais importantes escritoras japonesas da segunda metade do século XX, publicado pela primeira vez em Portugal.

Hernán Díaz regressa com Fios, quatro anos depois da publicação de Confiança. A chancela recupera ainda a vertente jornalística de Ernest Hemingway com Despachos Assinados, que chega agora pela primeira vez ao público português.

Poesia em destaque na Assírio & Alvim

A poesia ocupa um lugar de destaque no catálogo da Assírio & Alvim, que apresenta Só o Incêndio Lavra, de Diogo Pires Aurélio, obra em que o autor faz um balanço de décadas dedicadas à filosofia e à política.

A chancela publica também Caminho de Cabra, de Golgona Anghel, e Amor Chega em breve num Volkswagen, de Filipa Leal.

A poesia de língua inglesa está representada por John Clare, com Recordações da Fuga de Essex seguidas de 20 poemas do manicómio, numa edição com tradução, seleção e prefácio de Hugo Miguel Santos. Da poesia chinesa chega Depois da Chuva: a grande poesia da dinastia Tang, uma antologia de Du Fu, Wang Wei e Li Bai.

Na não ficção, a Assírio & Alvim lança ainda A Escola do Paraíso, de José Rodrigues Miguéis, romance que acompanha o jovem Gabriel e a Lisboa do início do século XX.

Tecnologia, sociedade, história e saúde mental

Na área da não ficção, a Ideias de Ler apresenta o Dicionário Ilustrado de Calão do Porto, de João Carlos Brito. Carlos Guimarães Pinto e José Maria Pimentel assinam Caos e progresso, que parte da história das revoluções na comunicação para refletir sobre tecnologia, desinformação, conflito e progresso.

Entre as restantes novidades estão Gente como nós, estreia de Miguel Herdade sobre o peso da classe social, da geografia e da família nas oportunidades de vida; As origens da era autoritária, de Ibram X. Kendi, sobre a ascensão da teoria da “Grande Substituição”; e Se Darwin fosse CEO, de Rui Coutinho, dedicado à inovação e à capacidade de adaptação das organizações.

Já em A Sociedade Ansiosa, o psiquiatra Pedro Morgado procura explicar o funcionamento da ansiedade. A história estará representada por A Mais Breve História de Portugal, de Diogo Ferreira e Paulo M. Dias.

A Albatroz apresenta Tu não és o teu signo, do astrólogo Sérgio de Brito, Rituais da Alma, da terapeuta Sylvia Rebelo, e a estreia de Isabel Saldanha, A falsa modéstia do caos.

Fantasia, mistério e aventuras para os pequenos leitores

O catálogo dedicado aos jovens leitores inclui ainda diversas novidades. Pages & Co., de Anna James, estreia em Portugal com uma coleção de fantasia que convida os leitores a viver aventuras ao lado de algumas das personagens literárias mais emblemáticas.

Em outubro chega A última paragem, de Erin Entrada Kelly, uma história com fantasmas, enigmas e uma investigação destinada a descobrir o responsável por um crime. No mesmo mês será publicado Os ladrões das sombras, de Peter Burns, aventura protagonizada por Tom, de 13 anos, que sobrevive nas ruas de Londres a roubar carteiras e acaba envolvido numa sociedade ultrassecreta.

Também em outubro chegam Fighting Fantasy – A maldição do vampiro e Fighting Fantasy – A vingança do vampiro, os títulos mais votados pelo público numa sondagem promovida pela Porto Editora.

Na literatura infantil, O Gangue dos Cavaleiros – Aventura miniatura, de Sofia Pereira, dá continuidade às peripécias de um grupo de amigos medievais. Chegam ainda Perla e a Princesa, terceiro livro da coleção de Isabel Allende, Sorte, de Chris Saunders, e Quando eu crescer, quero ser…, de Rob Biddulph.

Depois do sucesso de O Ouriço e as estações, Elena Ulyeva apresenta O Ouriço celebra o Natal. Os fãs de Jamie Smart terão ainda novos títulos com Flember – O coração dourado e Coelho vs. Macaco - Dia dos Heróis!

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