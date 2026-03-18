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Durante a conferência, foram divulgados os nomeados em cada categoria, destacando os projetos que mais se destacaram ao longo do último ano. Carminho, Napa, Vizinhos e Calema destacam-se como os artistas mais nomeados desta edição, com presenças em várias categorias, numa lista que reflete a diversidade e vitalidade da música nacional.

Durante a apresentação, conduzida por Filomena Cautela, foi também anunciado que a aplicação My Vodafone volta a permitir a votação do público para a categoria de Canção do Ano. Ainda nas novidades desta edição, a Super Bock estreia-se como novo parceiro dos prémios.

“A música é uma das formas mais bonitas de liberdade de expressão”, sublinhou a apresentadora.

Promovidos pela Audiogest, em parceria com a RTP e a Vodafone, os PLAY distinguem anualmente os artistas, álbuns e projetos que marcaram a música portuguesa. Os vencedores serão anunciados na cerimónia oficial, que decorrerá no dia 23 de abril, no Coliseu de Lisboa.

Nomeados por categoria

Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita

Kokyuu – Luís Tinoco

Prix sans prix vol.1 – Adriana Ferreira e Isolda Crespi Rubil

The Elvas Project vol. 1 – Sete Lágrimas

Six Portraits of Pain and Oscuro – António Pinho Vargas

Melhor Álbum de Jazz

Aperture – João Bragança

Cantomilo – Estela Alexandre Orquestra

Distopia – Miguel Ângelo Trio

Lírio do Vale – João Mortágua

Melhor Videoclipe

“Amor de Cinema”, de Matheus Paraízo (realização de Maria Beatriz Castelo)

“Deixa-me em Paz”, de Herlander (realização de Valdir Furtado)

“Moleirinha” (com Conan Osiris, Isabel Silvestre, As Vozes de Manhouce e Júlio Pereira), realização de Gonçalo XZ

“Não Gosta”, de Bárbara Bandeira (realização de Ruben do Valle)

Lusofonia

“Numa Ilha” – Marina Sena

“Sem Querer” – C4 Pedro

“Sequência Feiticeira” – Pedro Sampaio

“Vaitimbora” – Mari Froes e Trinix

Melhor Canção Ligeira e Popular

“Ainda Choras Por Mim?” – Jorge Guerreiro

“O Beijinho Português” – Rebeca

“Ó Clementina” – Khiaro, Luís Fialho, Marotos da Concertina

“Loba” – Ana Duarte

Artista Revelação

Inês Marques Lucas

Miguel Luz

Napa

Vizinhos

Melhor Álbum de Fado

Deles por mim e à Antiga – Raquel Tavares

É tempo de ficar – Carlos Leitão

Eu vou morrer de amor ou resistir – Caminho

Inquieta – Gisela João

Prémio da Crítica

Alegria Terminal – Vaiapraia

Dói Dói Proibido – Femme Falafel

Eu vou morrer de amor ou resistir – Caminho

Viva la Muerte – Mão Morta

Melhor Álbum

Eu vou morrer de amor ou resistir – Caminho

Fim do Nada – Mizzy Miles

Inquieta – Gisela João

Voyage – Calema

Melhor Grupo

Calema

Capitão Fausto

Napa

Vizinhos

Melhor Artista Masculino

Buba Espinho

Papillon

Plutónio

Slow J

Melhor Artista Feminina

Bárbara Bandeira

Carminho

Maro

Sara Correia

Vodafone Canção do Ano

“Amar Pela Metade” – Calema

“Champions League” – Mizzy Miles, Slow J e Gson

“Deslocado” – Napa

“Interestelar” – Plutónio

“Pôr do Sol” – Vizinhos

“Tu na Tua” – Átoa, Luís Trigacheiro, Buba Espinho

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