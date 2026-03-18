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Durante a conferência, foram divulgados os nomeados em cada categoria, destacando os projetos que mais se destacaram ao longo do último ano. Carminho, Napa, Vizinhos e Calema destacam-se como os artistas mais nomeados desta edição, com presenças em várias categorias, numa lista que reflete a diversidade e vitalidade da música nacional.
Durante a apresentação, conduzida por Filomena Cautela, foi também anunciado que a aplicação My Vodafone volta a permitir a votação do público para a categoria de Canção do Ano. Ainda nas novidades desta edição, a Super Bock estreia-se como novo parceiro dos prémios.
“A música é uma das formas mais bonitas de liberdade de expressão”, sublinhou a apresentadora.
Promovidos pela Audiogest, em parceria com a RTP e a Vodafone, os PLAY distinguem anualmente os artistas, álbuns e projetos que marcaram a música portuguesa. Os vencedores serão anunciados na cerimónia oficial, que decorrerá no dia 23 de abril, no Coliseu de Lisboa.
Nomeados por categoria
Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita
Kokyuu – Luís Tinoco
Prix sans prix vol.1 – Adriana Ferreira e Isolda Crespi Rubil
The Elvas Project vol. 1 – Sete Lágrimas
Six Portraits of Pain and Oscuro – António Pinho Vargas
Melhor Álbum de Jazz
Aperture – João Bragança
Cantomilo – Estela Alexandre Orquestra
Distopia – Miguel Ângelo Trio
Lírio do Vale – João Mortágua
Melhor Videoclipe
“Amor de Cinema”, de Matheus Paraízo (realização de Maria Beatriz Castelo)
“Deixa-me em Paz”, de Herlander (realização de Valdir Furtado)
“Moleirinha” (com Conan Osiris, Isabel Silvestre, As Vozes de Manhouce e Júlio Pereira), realização de Gonçalo XZ
“Não Gosta”, de Bárbara Bandeira (realização de Ruben do Valle)
Lusofonia
“Numa Ilha” – Marina Sena
“Sem Querer” – C4 Pedro
“Sequência Feiticeira” – Pedro Sampaio
“Vaitimbora” – Mari Froes e Trinix
Melhor Canção Ligeira e Popular
“Ainda Choras Por Mim?” – Jorge Guerreiro
“O Beijinho Português” – Rebeca
“Ó Clementina” – Khiaro, Luís Fialho, Marotos da Concertina
“Loba” – Ana Duarte
Artista Revelação
Inês Marques Lucas
Miguel Luz
Napa
Vizinhos
Melhor Álbum de Fado
Deles por mim e à Antiga – Raquel Tavares
É tempo de ficar – Carlos Leitão
Eu vou morrer de amor ou resistir – Caminho
Inquieta – Gisela João
Prémio da Crítica
Alegria Terminal – Vaiapraia
Dói Dói Proibido – Femme Falafel
Eu vou morrer de amor ou resistir – Caminho
Viva la Muerte – Mão Morta
Melhor Álbum
Eu vou morrer de amor ou resistir – Caminho
Fim do Nada – Mizzy Miles
Inquieta – Gisela João
Voyage – Calema
Melhor Grupo
Calema
Capitão Fausto
Napa
Vizinhos
Melhor Artista Masculino
Buba Espinho
Papillon
Plutónio
Slow J
Melhor Artista Feminina
Bárbara Bandeira
Carminho
Maro
Sara Correia
Vodafone Canção do Ano
“Amar Pela Metade” – Calema
“Champions League” – Mizzy Miles, Slow J e Gson
“Deslocado” – Napa
“Interestelar” – Plutónio
“Pôr do Sol” – Vizinhos
“Tu na Tua” – Átoa, Luís Trigacheiro, Buba Espinho
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