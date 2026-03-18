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Durante a conferência, foram divulgados os nomeados em cada categoria, destacando os projetos que mais se destacaram ao longo do último ano. Carminho, Napa, Vizinhos e Calema destacam-se como os artistas mais nomeados desta edição, com presenças em várias categorias, numa lista que reflete a diversidade e vitalidade da música nacional.

Durante a apresentação, conduzida por Filomena Cautela, foi também anunciado que a aplicação My Vodafone volta a permitir a votação do público para a categoria de Canção do Ano. Ainda nas novidades desta edição, a Super Bock estreia-se como novo parceiro dos prémios.

“A música é uma das formas mais bonitas de liberdade de expressão”, sublinhou a apresentadora.

Promovidos pela Audiogest, em parceria com a RTP e a Vodafone, os PLAY distinguem anualmente os artistas, álbuns e projetos que marcaram a música portuguesa.  Os vencedores serão anunciados na cerimónia oficial, que decorrerá no dia 23 de abril, no Coliseu de Lisboa.

Nomeados por categoria

Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita

  • Kokyuu – Luís Tinoco

  • Prix sans prix vol.1 – Adriana Ferreira e Isolda Crespi Rubil

  • The Elvas Project vol. 1 – Sete Lágrimas

  • Six Portraits of Pain and Oscuro – António Pinho Vargas

Melhor Álbum de Jazz

  • Aperture – João Bragança

  • Cantomilo – Estela Alexandre Orquestra

  • Distopia – Miguel Ângelo Trio

  • Lírio do Vale – João Mortágua

Melhor Videoclipe

  • “Amor de Cinema”, de Matheus Paraízo (realização de Maria Beatriz Castelo)

  • “Deixa-me em Paz”, de Herlander (realização de Valdir Furtado)

  • “Moleirinha” (com Conan Osiris, Isabel Silvestre, As Vozes de Manhouce e Júlio Pereira), realização de Gonçalo XZ

  • “Não Gosta”, de Bárbara Bandeira (realização de Ruben do Valle)

Lusofonia

  • “Numa Ilha” – Marina Sena

  • “Sem Querer” – C4 Pedro

  • “Sequência Feiticeira” – Pedro Sampaio

  • “Vaitimbora” – Mari Froes e Trinix

Melhor Canção Ligeira e Popular

  • “Ainda Choras Por Mim?” – Jorge Guerreiro

  • “O Beijinho Português” – Rebeca

  • “Ó Clementina” – Khiaro, Luís Fialho, Marotos da Concertina

  • “Loba” – Ana Duarte

Artista Revelação

  • Inês Marques Lucas

  • Miguel Luz

  • Napa

  • Vizinhos

Melhor Álbum de Fado

  • Deles por mim e à Antiga – Raquel Tavares

  • É tempo de ficar – Carlos Leitão

  • Eu vou morrer de amor ou resistir – Caminho

  • Inquieta – Gisela João

Prémio da Crítica

  • Alegria Terminal – Vaiapraia

  • Dói Dói Proibido – Femme Falafel

  • Eu vou morrer de amor ou resistir – Caminho

  • Viva la Muerte – Mão Morta

Melhor Álbum

  • Eu vou morrer de amor ou resistir – Caminho

  • Fim do Nada – Mizzy Miles

  • Inquieta – Gisela João

  • Voyage – Calema

Melhor Grupo

  • Calema

  • Capitão Fausto

  • Napa

  • Vizinhos

Melhor Artista Masculino

  • Buba Espinho

  • Papillon

  • Plutónio

  • Slow J

Melhor Artista Feminina

  • Bárbara Bandeira

  • Carminho

  • Maro

  • Sara Correia

Vodafone Canção do Ano

  • “Amar Pela Metade” – Calema

  • “Champions League” – Mizzy Miles, Slow J e Gson

  • “Deslocado” – Napa

  • “Interestelar” – Plutónio

  • “Pôr do Sol” – Vizinhos

  • “Tu na Tua” – Átoa, Luís Trigacheiro, Buba Espinho

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