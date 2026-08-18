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A nova edição do plano de formação arranca em setembro e foi preparada para responder aos desafios atuais da atividade comercial, com conteúdos práticos e especializados destinados a profissionais do comércio, da restauração, da movida, das feiras e dos mercados.

Entre as ações previstas está a formação “Português como segunda língua na Restauração”, que decorre presencialmente nos dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de setembro. O programa inclui ainda uma formação sobre acessibilidade, obrigações legais e boas práticas, nos dias 17 e 21 de setembro, e uma ação de Excel para a gestão do negócio, marcada para 6, 8, 13 e 15 de outubro.

Em outubro, os agentes económicos podem também participar na formação “Recursos Municipais ao serviço do comércio de proximidade”, no dia 14, e em “Vitrinismo: montras que contam histórias”, entre 19 de outubro e 5 de novembro.

Segundo a Câmara do Porto, em comunicado de imprensa, as formações são dinamizadas por especialistas e procuram disponibilizar ferramentas que possam ser aplicadas diretamente no dia a dia dos negócios.

A relevância da iniciativa é também refletida na avaliação das ações realizadas durante o primeiro semestre de 2026. Os participantes apontaram como principais motivos para a adesão o "desenvolvimento de novas competências, o contacto com novas práticas e ferramentas de negócio e o aperfeiçoamento de conhecimentos já adquiridos".

Entre os impactos identificados pelos participantes estão a "adoção de ferramentas de inteligência artificial, a melhoria das práticas de segurança digital, o reforço da presença online e a criação de novas estratégias de comunicação e promoção dos negócios".

A participação nas formações é gratuita, estando sujeita ao número de vagas disponível. As sessões presenciais realizam-se na Rua de Antero de Quental, 367, no Porto, enquanto algumas das ações decorrem online.

As inscrições podem ser feitas através da plataforma online do Município.

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