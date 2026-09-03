O Grupo Infinito Particular prepara uma rentrée literária com lançamentos distribuídos entre setembro e dezembro, abrangendo géneros como romance, ficção científica, terror e não-ficção.

Em setembro, chegam às livrarias quatro novidades. A primeira é A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood, a 3 de setembro. O romance, que já conquistou mais de um milhão de leitores em todo o mundo, apresenta dois capítulos inéditos. A história acompanha Olive, uma estudante de doutoramento em Biologia que aceita fingir um relacionamento com Adam, um professor conhecido pela sua personalidade exigente. O que começa como uma farsa transforma-se numa inesperada história de amor passada no mundo académico.

Também a 3 de setembro é lançado O Teu Cérebro da Idade da Pedra na Idade do Ecrã, de Richard E. Cytowic. O neurologista procura explicar por que razão é tão difícil abandonar o telemóvel, defendendo que o cérebro humano, moldado para a sobrevivência na Idade da Pedra, é facilmente capturado pelos estímulos dos ecrãs. O livro apresenta ainda estratégias para recuperar a atenção e estabelecer uma relação mais saudável com a tecnologia.

A 17 de setembro chega É Tempo de Morangos, de Bruna Martiolli, autora brasileira com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. A obra aborda o crescimento, a transformação e a descoberta da própria voz, acompanhando a passagem da infância para a vida adulta.

O último lançamento de setembro está marcado para dia 24. Quando, de Carla Madeira, autora de Tudo é Rio, acompanha Viridiana, que denuncia o próprio filho à polícia depois de um acontecimento trágico, levando à divisão irreversível da família. Vinte anos depois, a narrativa aborda temas como culpa, perdão e os laços familiares.

Ficção científica e autodescoberta em outubro

Em outubro, a chancela Asteroide estreia-se com Leviathan Wakes, de James S. A. Corey, primeiro volume da saga The Expanse. O livro acompanha Jim Holden e o detetive Miller numa conspiração que ameaça desencadear um conflito entre a Terra, Marte e a Cintura de Asteroides. A obra combina rigor científico, intriga política e aventura espacial e chega às livrarias a 1 de outubro.

Na mesma data é lançado História de Taipé, de R. F. Kuang, autora de Babel, Guerra das Papoilas e Impostora. Lily Chen passa o verão em Taipé para se aproximar das suas raízes e compreender melhor a sua herança cultural. Entre choques culturais, barreiras linguísticas e a morte do avô, inicia uma jornada de autodescoberta marcada pelo luto, identidade e família.

Ainda em outubro, a Asteroide publica A Divisão de Antimemética Não Existe, de qntm, uma obra que mistura ficção científica e terror. A história centra-se numa equipa secreta que enfrenta uma ameaça capaz de apagar pessoas, memórias e a própria realidade.

De Nobel da Economia à literatura japonesa

Entre novembro e dezembro, o Grupo Infinito Particular prepara mais sete lançamentos.

Em novembro chega Economia Moral, de Alvin E. Roth, vencedor do Prémio Nobel da Economia. A obra procura abordar os grandes dilemas morais através da economia e questiona as razões pelas quais existem diferentes perspetivas sobre o que é certo ou errado.

Também em novembro será publicado Rio, de Laura Vinogradova, vencedor do Prémio European Union e traduzido do letão. Seguem-se The Message, de Ta-Nehisi Coates, uma obra baseada nas memórias do autor para explorar a forma como o passado influencia a maneira como vemos o mundo, e The Thinking Machine, de Stephen Witt, sobre Jensen Huang e a Nvidia e o papel da empresa na construção da infraestrutura da revolução da inteligência artificial.

Em dezembro, chegam às livrarias Whistler, de Ann Patchett, Tree, de Aya Kōda, e Fruit Fly, de Josh Silver.

Whistler, recomendado por Barack Obama e bestseller n.º 1 do New York Times, acompanha Daphne, que reencontra o antigo padrasto anos depois de uma separação que alterou as suas vidas. Tree, da autora japonesa Aya Kōda, propõe uma viagem pelas árvores do Japão e pelas histórias que guardam, numa reflexão sobre natureza, tempo e legado.

Por fim, Fruit Fly, de Josh Silver, apresenta uma escritora desesperada por um novo sucesso que encontra em Leo a história ideal para o próximo livro. Quando a inspiração se transforma em obsessão, a autora terá de decidir até onde está disposta a ir para escrever o bestseller perfeito.

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