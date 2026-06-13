Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Rent” pode ser apresentado como “uma história de amor, luta e música”. Esta peça acompanha a vida de um grupo de amigos do East Village, em Nova Iorque, durante os anos 90. O grupo enfrenta problemas amorosos e necessidades financeiras, vivendo em dificuldades para pagar as rendas de casa. A homossexualidade, a SIDA, a dependência de drogas e a falta de respeito da comunidade artística são outros temas deste musical que mostram as semelhanças entre a sociedade de há 30 anos e a de hoje.

É verdade que já não se morre com o vírus da SIDA como se morria, os problemas da habitação também não são os mesmos de há três décadas, mas “Rent” continua tão atual como nessa altura. É por isso que Sissi Martins, atriz e encenadora da peça, diz que “a história se repete”.

O grupo de amigos enfrenta adversidades e expõe a importância do amor, das ligações e da valorização de cada momento. A música “Dias de Amor” (a versão portuguesa de “Seasons of Love”, que se tornou um hino do teatro musical) foca a importância de celebrar a vida mesmo em dias tristes e de usar o amor para “medir” o tempo. É uma forma de mostrar que o amor é superior a tudo.

O Acho Que Vais Gostar Disto (uma newsletter e podcast com recomendações incríveis) chegou ao Substack! O que é o Substack: é uma plataforma que nos permite continuar a chegar ao vosso e-mail de forma simples, mas também passar a funcionar um pouco numa lógica de blog/site e interagir mais convosco. Podes espreitar a nossa página neste link. Ou seja, na prática: podem continuar a ler-nos (via e-mail às sexta-feiras ou no novo site quando bem entenderem) e a ouvir o podcast como sempre o fizeram. Mas como sabemos que há muita gente que nos lê e ouve todas as semanas, queremos que quem tenha vontade de partilhar ideias e opiniões o possa fazer através da nossa página do Substack.

O espetáculo é uma ópera rock todo cantado, sem falas. Esta foi a grande dificuldade da adaptação porque, para a encenadora, “uma tradução literal para o português poderia não correr bem”. Foi preciso não fugir ao que é dito no inglês, mas ao mesmo tempo adaptar as mensagens à realidade da língua portuguesa.

O encenador da versão original, Michael Greif, esteve em Portugal durante uma semana para acompanhar a produção portuguesa. A bagagem de Greif e as suas vivências do musical original foram essenciais para que Sissi Martins encenasse a peça. “Ele partilhou connosco vivências do espetáculo, da forma como o dirigiu e foi muito generoso no modo como se referiu ao meu trabalho também. Portanto, faz todo o sentido que a direção dele tenha inspirado a forma como peguei no ‘Rent’”, afirmou Sissi Martins em entrevista ao 24notícias.

Michael Greif trabalhou com Jonathan Larson, o autor deste espetáculo inspirado na ópera “La Bohème” de Puccini. O musical é uma celebração da vida e da importância de a aproveitar ao máximo e, curiosamente, o seu criador morreu aos 35 anos antes da estreia do espetáculo.

Depois de uma primeira temporada que estreou em março do ano passado no Teatro Variedades, em Lisboa, o espetáculo está a voltar a entusiasmar o público. Sissi Martins garante que está a acontecer um “fenómeno”. Há pessoas que já assistiram à peça no Variedades e que estão a voltar para ver novamente e a trazer novo público. “Este espetáculo é mais do que atual, é necessário e quase educativo”, afirmou Sissi Martins.

A peça está a ser bem acolhida pelo público, mas foge daquilo a que os portugueses estão habituados. Não é um clássico, mas uma obra rock que ainda não é uma referência em Portugal.

“O nosso país vem de uma ditadura, é conservador. Esta não é uma história clássica, fala de homossexualidade, de SIDA, de drogas, de problemas com a habitação e de uma comunidade que ainda é desrespeitada no nosso país, que são os artistas. Acho que este musical quando entra acaba por se entranhar. O ‘Rent’ marcou não só uma geração americana, como em muitas outras partes do mundo. Portugal vai acabar por chegar lá, só que mais devagar”, disse a atriz Sissi Martins.

A também encenadora alerta para as dificuldades que o setor vive, sobretudo nesta altura do ano. “Infelizmente, agora decorrem os Santos, as pessoas vão à praia e depois há muitas peças que ficam com menos capacidade na plateia. Gostava muito que o jogo virasse no futuro”.

Este espetáculo é cantado totalmente em português e tem a produção da UAU e da MTL – Music Theater Lisbon. No elenco estão: Bruno Huca, Carlos Martins, Dennis Correia, Diogo Leite, Gonçalo Martins, Inês Ramos, Margarida Martins, Marta Lys, Marta Mota, Nuno Martins, Pedro Fontes, Pedro Paz, Rafaela Monteiro, Sara Claro e Sissi Martins.

A versão original de “Rent” estreou na Broadway em 1996. Para comemorar os 30 anos deste marco histórico, o espetáculo vai regressar a 26 de outubro deste ano numa sessão única no Richard Rodgers Theatre, em Nova Iorque. Os bilhetes esgotaram em apenas três minutos, o que levou à decisão de transmitir o espetáculo em live streaming.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.