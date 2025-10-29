Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com interpretação do organista Pedro Monteiro, o recital explora a relação entre os órgãos ibérico e italiano dos séculos XVII e XVIII, conduzindo o público por um percurso que reflete a circulação de ideias e estilos musicais na Europa barroca.

O programa reúne nomes marcantes da música para órgão, entre eles os ibéricos Pablo Bruna, Juan Cabanilles, Martín y Coll e João de Sousa Carvalho, e os italianos Giovanni Gabrieli, Girolamo Frescobaldi, Michelangelo Rossi, Bernardo Storace e Domenico Scarlatti.

Entre tentos, ricercari, canzonas, correntes, ciaccone, chaconas e toccatas, o concerto convida à descoberta das “pontes” sonoras que uniram o Norte e o Sul da Europa — do contraponto austero do século XVII ao virtuosismo expressivo do século XVIII.

Segundo a organização, o recital é também uma “escuta histórica”, que revela as viagens da música entre conventos, catedrais e cortes europeias, e o papel do órgão como mediador entre diferentes linguagens e tradições.

O ciclo “Pontes Ibéricas” encerra na Sé do Porto, a 13 de dezembro, com o quarto e último concerto, que reunirá as influências e sonoridades exploradas ao longo desta travessia musical pela Península Ibérica.

O programa completo está disponível na página do Museu do Porto.

