Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Integrado nas comemorações dos 10 anos do Doutoramento em Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades (PACI), promovido pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o congresso decorre no Foyer Luís de Freitas Branco do CCB.

A iniciativa propõe uma reflexão sobre a alimentação enquanto património cultural, prática social e resposta aos desafios contemporâneos da transição alimentar. A sessão de abertura contará com a presença de Isabel Corte-Real, assessora do Conselho de Administração do CCB, e de Paula Malojo, vereadora do Ensino e da Cultura da Câmara Municipal de Alcobaça.

Um dos momentos centrais do programa será a apresentação da aplicação Family Food Heritage, atualmente em versão Beta e disponível para iPhone e Android através da Apple Store e Google Play. A plataforma digital foi criada para preservar e valorizar tradições e receitas familiares, permitindo recolher, guardar e partilhar memórias alimentares entre gerações.

O congresso inclui ainda o painel “Património Alimentar Familiar – Onde o Futuro Começa”, moderado por Carlos Liz. O debate contará com a participação de Carmen Soares, professora e investigadora da Universidade de Coimbra, da jornalista Alexandra Prado Coelho e de Maria José Araújo, doutoranda e investigadora da Universidade de Coimbra, abordando a relação entre património alimentar, memória, cultura e futuro.

Outro dos destaques será a exposição participativa “Joias de Família: o Belo Comestível”, patente no Foyer Luís de Freitas Branco do CCB, depois de uma primeira apresentação no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra. A mostra resulta de uma chamada nacional à participação que reuniu mais de 100 receitas enviadas por cidadãos de todo o país.

No total, serão confecionadas 26 receitas — 14 em Coimbra e 12 em Lisboa, estas últimas pela EHTL — e expostos 17 cadernos manuscritos de receitas, nove em Coimbra e oito em Lisboa. Os restantes contributos serão apresentados através de um vídeo-catálogo.

A exposição e a aplicação integram o projeto europeu CONVIVIUM: New European Bauhaus Solutions in Food, Living Heritage and Conviviality, que pretende reforçar o papel das Humanidades na reflexão sobre sustentabilidade, cultura, alimentação e património.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.