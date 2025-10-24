Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A competição, que celebra dez anos de existência, recebeu quase 10 mil candidaturas de fotógrafos de 108 países, revelaram os organizadores. O júri escolheu 40 imagens finalistas, além de três portfólios e dez vídeos — uma seleção que promete arrancar sorrisos, com momentos que vão de um esquilo com um “mau dia de cabelo” a duas rãs em luta livre.

Entre os destaques está a fotografia de Beate Ammer, tirada no seu jardim em Queensland, Austrália, que a autora batizou de “o príncipe-sapo”. Já a britânica Alison Tuck captou um ganso a enfrentar o vento nos penhascos de Bempton, em Yorkshire — uma imagem que se tornou uma das mais comentadas desta edição.

The Comedy Wildlife Photography Awards 2025 © Alison Tuck / Nikon Comedy Wildlife Awards Título:"Now which direction is my nest?" Localização: Bempton Cliffs, Yorkshire, Reino Unido

O cofundador do concurso, Tom Sullam, destacou que este foi o ano em que o evento chegou a mais países e pessoas do que nunca, reforçando a mensagem sobre a importância da vida selvagem e da conservação ambiental.

Como em edições anteriores, o concurso apoia uma causa ecológica. Em 2025, volta a colaborar com o Whitley Fund for Nature, organização britânica que financia projetos de conservação liderados por investigadores do Sul Global.

Os vencedores das várias categorias — de mamíferos a insetos, répteis e jovens fotógrafos — serão anunciados a 9 de dezembro, em Londres. O público também poderá votar no seu favorito no Prémio do Público (People’s Choice Award), através do site oficial.

Todas as imagens finalistas estarão em exibição na TheGallery@Oxo, em Londres, entre 10 e 14 de dezembro, num evento que celebra o humor, a criatividade e o amor pela natureza que tornam os Comedy Wildlife Awards tão especiais.

Para quem não pode ir a Londres pode descobrir todas as imagens individuais aqui:

Já os três portfólios podem ser conhecidos aqui:

