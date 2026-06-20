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Do Restelo diretamente para a Prime Video Portugal, o clã Patrocínio abriu as portas de casa para mostrar que uma família com brasão também é uma família com tensão.

Com seis episódios, a série que estreou no dia 5 de junho, acompanha sobretudo as irmãs Mariana, Carolina, Inês e Rita Patrocínio, filhas de Teresa Vieira de Almeida, conhecida por Tatoi, herdeira de uma família ligada à advocacia e às artes, e de Pedro Patrocínio, engenheiro agrónomo.

A mais conhecida do grande público é Carolina Patrocínio, que começou a carreira na televisão como apresentadora de programas como Disney Kids e, mais tarde, do Fama Show, ambos da SIC. A sua exposição mediática acabou por abrir caminho à curiosidade em torno do resto da família, agora reunida neste formato de reality show.

A série segue uma fórmula já amplamente testada no entretenimento televisivo: a observação do quotidiano de uma família privilegiada, à semelhança do império construído pelas Kardashian nos Estados Unidos. Foi um sismo com réplicas, aqui na vizinha Espanha, também se encontra na mesma plataforma streaming, a série Pombo, que segue a família espanhola Pombo liderada pela influencer Maria Pombo.

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Tal como o universo Kardashian gira sobretudo em torno de Kim, Kourtney e Khloé, com aparições ocasionais das meias-irmãs Kendall e Kylie Jenner, também aqui o centro da narrativa pertence às irmãs Patrocínio. Mas o elenco alarga-se a outras figuras da família, incluindo Monika e Vicky, filhas do segundo casamento de Tatoi com Mark Jacobi.

E há ainda um grupo impossível de ignorar: os genros, que trazem dinâmica ao casal e à família. Gonçalo Uva, casado com Carolina Patrocínio há quase 20 anos, mostra bem já conhecer os cantos à casa. Sendo o único que se atreve a enfrentar a sogra.

Mas há algo que distingue as Patrocínio das inspirações internacionais e é a forma como o privilégio se apresenta. Não há o excesso ostensivo de Hollywood nem o espetáculo permanente das redes sociais. Há, sim, uma versão muito intelectual do luxo: tardes de cerâmica, sessões de escalada, pastéis de nata, visitas a museus, antiquários e casas históricas ligadas a Winston Churchill, queriam as Kardashian o requinte das Patrocínio. Há também uma dedicação quase comunitária ao Restelo, bairro que surge como cenário constante e parte integrante da identidade da família.

No entanto, é nas pequenas fricções do quotidiano que a série encontra os seus momentos mais interessantes. No primeiro episódio, numa ida à praia, começamos por perceber que existe uma tensão entre Inês e o resto das irmãs. A conversa centra-se num suposto tratamento privilegiado que a mãe dá à filha Inês, numa situação que pode ressoar em várias famílias. As justificações dadas entre a mãe e Inês não satisfazem o resto do clã. Mariana acaba por revelar que sempre sentiu uma proteção especial da mãe em relação a Inês: “Acho que a minha mãe, ao tomar as dores de uma só, cria um buraco maior entre nós.”

O clima intensifica-se entre Inês e as irmãs durante a sessão de pastéis de nata, depois das irmãs descobrirem que Inês tinha-as chamado de burras e invejosas. Mais tarde, Pedro Patrocínio, o pai, tenta aproximá-las durante um almoço, mas a emoção de Mariana e a teimosia de Inês só acabaram por ser amenizadas pela madrasta, Mariana Galindo, com palavras de amor e perdão que fizeram com que as irmãs se reconciliassem.

Houve também espaço para lembrar a fraude financeira que atingiu Carolina Patrocínio e que a fez desconfiar do marido, Gonçalo Uva. “O Gonçalo é o meu braço direito em tudo o que é finanças da minha vida e da nossa família”, afirma. E, admitindo depois, estar muito arrependida de ter duvidado do marido. Gonçalo, olha para ela — num dos planos prediletos deste tipo de série — sentados de frente para a câmara e diz: “É a primeira vez que estou a ouvir isto. Passaram nove meses e é a primeira vez que estou a ouvir este arrependimento. Podia ter sido mais cedo”.

O caso remonta a 2024 quando o empresário da agência Notable, Manuel Santana Lopes, foi acusado de ter desviado cerca de 250 mil euros a Carolina Patrocínio e a Tiago Teotónio Pereira. Uma auditoria interna à agência de Inês Mendes da Silva revelou as fraudes cometidas por Manuel Santana Lopes.

A série lembra que apesar dos apelidos conhecidos, dos privilégios e dos cenários cuidados, a série acaba por mostrar algo bastante familiar, nenhuma família está imune aos desentendimentos e às rivalidades, mas o amor acaba sempre por ultrapassar os conflitos.

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