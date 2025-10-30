Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O evento, considerado o maior de balonismo em Portugal e um dos mais emblemáticos da Europa, contará com a participação de cerca de 34 equipas internacionais de Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica e Inglaterra.

Ao longo de seis dias, o público poderá assistir a voos diários ao nascer do sol e após o almoço, além de participar em experiências de voo. Entre os momentos altos do festival destaca-se o Night Glow, em Ponte de Sor, marcado para as 19h15 do dia 8 de novembro, onde balões iluminados combinam música e luz, criando um espetáculo noturno único.

O FIBAQ mantém o seu cariz solidário: os valores angariados através das Pulseiras Solidárias e dos Batismos de Voo Cativo revertem para instituições locais, incluindo os Corpos de Bombeiros Voluntários. As pulseiras têm o valor de 99€ por pessoa ao fim de semana e 75€ durante a semana, enquanto os batismos custam 7€ por pessoa.

Os voos estão divididos em duas modalidades:

Voos livres: permitem uma viagem pelo céu alentejano, com decolagem e aterragem em locais diferentes, durando até uma hora.

permitem uma viagem pelo céu alentejano, com decolagem e aterragem em locais diferentes, durando até uma hora. Batismos de voo cativo: experiência fixa ao solo, com subidas de poucos metros, ideal para crianças a partir dos 6 anos e adultos, com duração aproximada de 5 minutos.

As inscrições já se encontram abertas através do site www.fibaq.com, com vagas limitadas e sujeitas às condições meteorológicas.

O festival é organizado pela Publibalão, em parceria com o Alentejo sem Fronteiras – Clube de Balonismo, a primeira escola nacional de pilotos de balões de ar quente, sediada em Fronteira desde 2012.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.