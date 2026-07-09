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A ilha de Lanzarote, escolhida por José Saramago para viver os últimos anos da sua vida, será o cenário de uma nova viagem cultural promovida pela Pinto Lopes Viagens. A nota de imprensa revela que a excursão está integrada no ciclo "Viagens com Autores", realiza-se entre 8 e 13 de novembro de 2026 e contará com a presença de Pilar del Río, jornalista, tradutora, presidente da Fundação José Saramago e viúva do escritor.

Sob o tema "Lanzarote, a ilha de José Saramago", o programa propõe uma imersão no universo pessoal e literário do único Prémio Nobel da Literatura em língua portuguesa, através dos lugares onde viveu, escreveu e construiu parte da sua obra.

"Este é um projeto muito especial para a Pinto Lopes Viagens e traduz aquilo que procuramos em cada programa: desenhar uma viagem em que a cultura, o conhecimento e a compreensão dos lugares são os objetivos centrais", afirma Rui Pinto Lopes, CEO da empresa.

O responsável sublinha ainda que a presença de Pilar del Río e do realizador Miguel Gonçalves Mendes acrescenta uma dimensão única ao percurso.

"Desenvolvê-la com Pilar del Río e Miguel Gonçalves Mendes, realizador do documentário José e Pilar, permite reunir a memória pessoal e o olhar cinematográfico em torno de José Saramago. Graças a esta colaboração, os participantes poderão conhecer não apenas a obra e os lugares do escritor, mas também as histórias, as memórias e a dimensão humana de um dos maiores autores da língua portuguesa."

A viagem começa em Lisboa, com uma visita à Fundação José Saramago, guiada por Pilar del Río, antes do voo para Lanzarote.

Na ilha, os participantes visitarão a Biblioteca José Saramago e a casa onde o escritor viveu em Tías, espaço onde nasceram obras como Ensaio sobre a Cegueira e A Viagem do Elefante. O programa inclui também leituras comentadas de excertos da obra de Saramago e conversas com Pilar del Río sobre a vida e o legado do escritor.

Outro dos momentos centrais será a exibição do documentário José e Pilar, na presença do realizador Miguel Gonçalves Mendes, seguida de um debate sobre o filme e sobre os anos que Saramago passou em Lanzarote.

O itinerário percorre ainda alguns dos locais que marcaram o quotidiano do escritor, como a Montaña Blanca, presença constante na paisagem que observava diariamente, a Fundação César Manrique, dedicada ao artista e arquiteto que manteve uma relação de amizade com Saramago, e o Parque Nacional de Timanfaya, cenário vulcânico que inspirou várias reflexões do autor e onde o fotógrafo Sebastião Salgado captou algumas das imagens mais conhecidas do Nobel português.

Ao longo dos seis dias, os viajantes terão igualmente oportunidade de conhecer outros pontos emblemáticos da ilha, entre os quais San Bartolomé, Famara, Teguise, Haría, o Mirador del Río, o Jardim dos Cactos, Jameos del Agua, Punta Mujeres, Caleta del Mojón Blanco, Órzola e o vulcão La Corona.

Segundo a Pinto Lopes Viagens, o objetivo passa por proporcionar "mais do que uma viagem literária", oferecendo um contacto direto com o universo de José Saramago e, simultaneamente, com a história, a cultura e a identidade de Lanzarote.

A agência sugere ainda três leituras preparatórias para os participantes: A Viagem do Elefante, de José Saramago, A Intuição da Ilha, de Pilar del Río, e José e Pilar – Conversas Inéditas, de Miguel Gonçalves Mendes.

A viagem tem um preço base de 2.795 euros por pessoa, em quarto duplo, e inclui voos, alojamento, refeições previstas no programa, visitas guiadas, entradas, acompanhamento de Pilar del Río e de Miguel Gonçalves Mendes durante a estadia em Lanzarote, bem como seguro de viagem.

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