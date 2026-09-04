Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na Livraria Inquieta, na Rua de Campolide, os livros vão encontrar-se com as linhas numa manhã dedicada ao croché. A oficina está marcada para 20 de setembro, entre as 10h30 e as 12h30, e desafia os participantes a criar uma bolsa para livros.

A inscrição tem um custo de 20 euros e inclui uma aula de croché de nível principiante, linha e agulha, além de um café e um pastel de nata. No final da sessão, cada participante poderá levar o projeto para casa.

A proposta pretende juntar dois universos que, à primeira vista, podem parecer distintos: a literatura e os trabalhos manuais. Segundo a livraria, a iniciativa nasce precisamente da vontade de cruzar o mundo dos livros com o das “linhas”.

“A ideia é ser um encontro tranquilo, em que poderão conhecer-se enquanto trabalham na vossa peça”, explica a livraria numa publicação nas redes sociais.

A oficina é aberta a todos os níveis de experiência, “quem nunca segurou numa agulha poderá participar”, acrescenta a organização.

As inscrições para a oficina estão disponíveis através do link partilhado nas redes sociais da Livraria Inquieta.