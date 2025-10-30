O Natal vai ganhar uma nova dimensão de fantasia e aventura com “Quebra-Nozes e o Reino do Gelo”, o musical que estreia a 28 de novembro no Alegro Alfragide, onde permanecerá em cena até 11 de janeiro de 2026. A produção, assinada pela AM Live, conta com Ângela Costa, Mariana Pacheco e Vasco Pereira Coutinho nos papéis principais e promete encantar miúdos e graúdos com uma história que combina magia, humor e uma forte mensagem social.
“Quebra-Nozes e o Reino do Gelo”: o novo musical de Natal com Vasco Pereira Coutinho chega ao Alegro Alfragide
