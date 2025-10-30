Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Inspirado no clássico conto natalício, o espetáculo começa com uma notícia inesperada: o Natal foi cancelado. É a partir desse momento que Clara, a Fada dos Doces e o Quebra-Nozes embarcam numa missão épica para salvar a época mais mágica do ano. A jornada leva-os ao Planeta do Natal, onde atravessam territórios encantados até chegarem ao lendário Reino do Gelo, casa do próprio Pai Natal.

Pelo caminho, enfrentam um grupo de vilões liderados pela temível Mulher Malvadeza, determinada a acabar com a festa. Mas, entre desafios e descobertas, os heróis encontram a força interior que os leva a perceber a mensagem central da história: “Tu és a tua maior maravilha!”

Com uma encenação repleta de música, cor e efeitos visuais, “Quebra-Nozes e o Reino do Gelo” promete ser uma experiência imersiva e emocionante. O espetáculo, dirigido ao público de todas as idades (classificação etária: M/6), transporta o público “para outra dimensão, muito para lá das estrelas”, e aborda temas atuais como o combate ao bullying e o poder da amizade e da solidariedade.

Os bilhetes já estão disponíveis online no site do espetáculo, e há uma campanha especial de início de temporada: até 8 de dezembro, os espetáculos contam com um desconto de 3 euros. O musical estará encerrado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Pode adquirir bilhetes também nas bilheteiras locais (no interior do Alegro Alfragide a partir de 1 de novembro, ou no interior da AM Arena a partir de 28 de novembro). As entradas custam entre 15 e 23.50 euros. Há ainda uma Experiência VIP por 59 e

packs familiares desde 19,5 euros por bilhete.

