O casal, que trocou alianças em novembro de 2021, no Carlton Hotel em Prestwick, na Escócia, só se apercebeu da presença do intruso quando recebeu as primeiras imagens da cerimónia. Entre familiares e amigos, destacava-se a figura de um homem alto, de fato escuro e expressão confusa.

“Perguntámos aos nossos pais, aos tios, aos amigos, até ao hotel. Ninguém sabia quem ele era”, contou Michelle à BBC. O mistério chegou a gerar teorias: desde a possibilidade de ser um ajudante do fotógrafo até a hipótese de um “stalker”.

A resposta só surgiu recentemente, graças a um apelo online partilhado por um criador de conteúdos. O homem acabou por se identificar: Andrew Hillhouse, que afinal tinha entrado por engano na cerimónia.

Andrew contou que nesse dia se dirigia apressado para outro casamento, a cerca de três quilómetros dali, no Great Western Hotel em Ayr. Ao chegar ao local errado, não desconfiou: “Vi um gaiteiro à porta, pessoas bem vestidas, entrei e sentei-me. Só percebi o engano quando a noiva entrou e não era quem eu esperava.”

Apesar do choque, decidiu não se levantar no meio da cerimónia. “Sou alto, tentei encolher-me para não chamar atenção. Estava apenas a rezar para que aquilo acabasse depressa”, recorda.

O intruso chegou mesmo a aparecer numa das fotografias oficiais, antes de sair discretamente — não sem antes beber uma cola. Foi só ao ligar ao companheiro que percebeu estar no local errado.

O episódio, que se tornou viral nas redes sociais, levou Andrew a reencontrar virtualmente Michelle, que brincou: “Andou a assombrar-nos durante anos”. Hoje, os dois são amigos no Facebook e já se encontraram pessoalmente para rir da história.

“Foi muito mais fácil entrar num casamento do que eu pensava”, disse Andrew, com humor. “Entrei e saí como um assassino… mesmo que só tenha conseguido uma garrafa de cola como lembrança”.