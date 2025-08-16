Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
"Um espetáculo de teatro que pensa sobre o fazer teatro. Será que os atores querem mesmo dizer aquelas palavras? Por que é que vemos espetáculos? As minhas ideias serão ideias que eu já tive mas esqueci? É verdade que, no teatro, estamos sempre à procura de desculpas para deixar de fazer teatro? É a estas perguntas que tentaremos responder enquanto fingimos que não estamos a responder a perguntas", diz a sinopse.
A produção está a cargo da nova associação do norte, Maratona – Associação Cultural, com texto e encenação de Mariana Dixe. A interpretação fica a cargo de Mariana Lobo Vaz.
A estreia será n'A PiSCiNA (Rua de Santa Catarina, Porto) nos dias 5 e 6 de setembro, às 21h00. A segunda récita conta com Interpretação em Língua Gestual Portuguesa.
As reservas estão abertas por email, para maratonaprojetos@gmail.com. O espetáculo terá um custo entre os 5 e 10 euros.
Depois do Porto já há datas para a digressão. Dia 10 e 11 de setembro vão estar no CAAA, em Guimarães, às 21h00. Seguem depois para o Algés, de 19 e 20 de setembro. no Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, seguido do Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, a 3 e 4 de outubro, e vão ainda ao FIS (Festival de Artes Performativas a Solo), Póvoa de Varzim, numa data a anunciar.
