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Segundo a marca, a colaboração resulta num encontro entre duas entidades com projeção internacional. “A Vista Alegre volta a surpreender o mundo do design e da arte da mesa com uma parceria verdadeiramente extraordinária com a Netflix e a Shondaland, inspirada numa das séries mais adoradas da cultura contemporânea: Bridgerton”, refere o comunicado enviado à imprensa.

A coleção procura evocar o ambiente da série, descrito como um universo de “romance, o encanto e o mistério das grandes histórias de amor valores que transcendem gerações e continuam a cativar públicos em todo o mundo”.

“Desde a sua estreia, Bridgerton, produzida pela Shondaland, tornou-se um fenómeno global”, sublinha a marca, destacando o cenário da era da Regência e a estética associada a “bailes luxuosos, jardins floridos e delicados rituais sociais”.

A Vista Alegre afirma que a coleção procura transportar essa atmosfera para a mesa. “Como nas narrativas clássicas, existe sempre um certo mistério em torno destas histórias”, acrescenta o texto, referindo uma “atmosfera moldada por segredos, expectativas e sonhos”.

Sobre a parceria, a empresa destaca a ligação entre tradição e cultura contemporânea: “A parceria entre a Vista Alegre e a Netflix/Shondaland representa o encontro de duas marcas que, cada uma no seu universo, conquistaram admiradores em todo o mundo”.

A diretora criativa da Vista Alegre, Alda Tomás, explica o processo de criação: “As flores originais da série foram reinterpretadas através da linguagem tradicional de pintura em porcelana da Vista Alegre”. Acrescenta ainda que “as composições foram desenvolvidas pelo VA Studio, inspirando-se tanto no universo visual de Bridgerton como nas composições decorativas do século XIX”.

A coleção, disponível nas lojas da marca e online, inclui várias peças de mesa e serviço de chá, apresentadas em caixas de oferta, entre pratos, bules, chávenas e um suporte de bolos de três andares, concebidos para “transformar cada momento à mesa numa experiência digna de um cenário palaciano”.

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