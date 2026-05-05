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Marco Neves junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 21 de maio, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "As Raízes da Língua", publicado pela Guerra & Paz.

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Em "As Raízes da Língua", Marco Neves mergulha-nos na história da língua portuguesa através das aventuras de 50 palavras comuns.

Se imaginarmos o léxico do português como uma árvore, a raiz mais forte passa pelo latim desenvolvido na faixa ocidental da Península Ibérica, latim esse que já vem do proto-indo-europeu, falado na zona do Mar Negro há 6500 anos. A essa raiz juntam-se raízes mais estreitas ligadas às línguas que já se falavam no território onde é hoje Portugal. Há ainda as outras raízes da língua ligadas ao árabe, ao persa, a línguas africanas, a línguas da América do Sul, a línguas germânicas, ao grego, ao inglês, ao francês, entre outras.

A variedade de percursos e de histórias dessas raízes é impressionante. É uma viagem desordenada, aventurosa, às vezes perigosa. Há até palavras que saíram do português, deram uma volta por outras línguas e regressaram à nossa muito mudadas.

Marco Neves é professor na NOVA FCSH e investigador na área das línguas, literaturas e culturas. É autor de mais de uma dezena de livros sobre temas linguísticos, como Doze Segredos da Língua Portuguesa, Dicionário de Erros Falsos e Mitos do Português, ABC da Tradução, História do Português desde o Big Bang, Português de A a Z, Atlas Histórico da Escrita, Queria? Já Não Quer?, entre outros.

Participa frequentemente em conferências internacionais sobre línguas e tradução e dedica-se, há vários anos, à divulgação do conhecimento linguístico na sociedade. Escreve na página Certas Palavras e apresenta o programa Português Suave na Rádio Observador e o Esta Língua Que Nos Une na RTP.

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