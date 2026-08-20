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O príncipe Harry e Meghan, duquesa de Sussex, estão a preparar o regresso ao Reino Unido, depois de mais de seis anos a viverem nos Estados Unidos. Segundo a BBC, o casal pretende mudar-se ainda durante este mês para uma residência privada, fora de Londres, que não estará associada à família real.

Os dois filhos do casal, o príncipe Archie, de sete anos, e a princesa Lilibet, de cinco, deverão frequentar uma escola britânica a partir de setembro.

O rei Carlos III terá sido informado dos planos no domingo. De acordo com a BBC, o monarca não tinha conhecimento antecipado da mudança, mas terá recebido a notícia de forma positiva, encarando o regresso como uma oportunidade para passar mais tempo com Harry, Meghan e os netos.

Não existem, contudo, planos para que Harry ou Meghan retomem funções oficiais enquanto membros ativos da família real. O casal continuará a ser considerado constituído por particulares e não deverá recuperar o estatuto de membros trabalhadores da monarquia britânica.

O anúncio surge depois de uma aproximação recente entre Harry e o pai. Em julho, o duque e a duquesa de Sussex estiveram com o rei Carlos III na residência privada de Highgrove, numa visita descrita pelo Palácio como uma ocasião familiar privada.

O encontro foi particularmente significativo por ter sido a primeira vez em mais de quatro anos que o rei viu pessoalmente os netos. Harry e Meghan não tinham estado juntos no Reino Unido desde 2022, quando participaram nas cerimónias fúnebres da rainha Isabel II.

A relação entre Harry e os restantes membros da família real deteriorou-se depois de o casal abandonar as funções oficiais no início de 2020 e se mudar para a Califórnia em março desse ano.

Apesar da reaproximação recente, a mudança para o Reino Unido não terá sido discutida durante o encontro de julho.

O príncipe William e a princesa de Gales também terão sido informados dos planos de Harry e Meghan.

A segurança do casal no Reino Unido tem sido uma das principais fontes de tensão nos últimos anos. Harry perdeu, no ano passado, uma batalha judicial para recuperar o nível de proteção policial de que beneficiava enquanto membro ativo da família real.

A segurança atribuída ao príncipe foi reduzida depois de ter deixado de desempenhar funções oficiais e de se ter mudado para os Estados Unidos. Harry argumentou que as preocupações com a segurança o impediam de trazer regularmente a mulher e os filhos para o Reino Unido.

Após o anúncio da mudança, o Ministério do Interior britânico lembrou que as decisões relativas à segurança de membros da família real e de outras figuras públicas são tomadas pelo Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures (Ravec).

O Governo britânico garantiu ainda que o sistema de proteção é "rigoroso e proporcional".

O regresso de Harry ao Reino Unido deverá acontecer meses antes da próxima edição dos Invictus Games, competição criada pelo duque de Sussex para militares e antigos militares feridos ou doentes.

Os Jogos serão realizados em Birmingham no próximo ano, e David Wiseman, responsável pela área de programas e estratégia da Invictus Games Foundation, considerou o regresso de Harry uma "excelente notícia".

Wiseman admitiu que a mudança surpreendeu a organização, mas destacou que a presença do príncipe no Reino Unido poderá beneficiar os Jogos e a própria fundação.

"Ficarei muito satisfeito por tê-lo de volta ao país", afirmou, acrescentando que espera que o processo de mudança decorra bem e que Archie e Lilibet se adaptem à nova escola.

O regresso acontece depois de uma visita de Harry ao Reino Unido em julho que ficou também marcada por uma derrota judicial num processo relacionado com privacidade contra a Associated Newspapers, editora do Daily Mail e do Mail on Sunday.

Harry e outras figuras públicas acusaram o grupo de comunicação social de recorrer a métodos ilegais para obter informação destinada a notícias, acusações que foram negadas de forma veemente pela Associated Newspapers.

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