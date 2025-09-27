Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A reunião privada que decorreu no dia 10 de setembro na Clarence House (residência oficial de Carlos III), em Londres, marcou o primeiro encontro entre pai e filho em mais de um ano. O jornal The Sun escreveu sobre o tema e disse que Harry terá comentado sentir-se “mais como um visitante oficial” do que um membro da família, mas o porta-voz do duque desmentiu a versão: “As citações atribuídas a Harry são pura invenção, alimentada, só se pode presumir, por fontes com intenções de sabotar qualquer reconciliação entre pai e filho”, referem vários meios britânicos como a Sky News e o jornal The Guardian.

O mesmo representante também corrigiu detalhes sobre alegadas ofertas trocadas durante a reunião. Segundo o The Sun, Harry terá entregue uma fotografia da sua família mais próxima. O porta-voz esclareceu: “Embora tivéssemos preferido que tais detalhes permanecessem privados, para esclarecer podemos confirmar que foi entregue uma fotografia emoldurada, no entanto, a imagem não continha o duque e a duquesa”.

Numa declaração, um porta-voz do jornal The Sun observou que Harry "confirma a troca de presentes, incluindo uma fotografia de família". Acrescentam ainda que a história do jornal era um "relato cuidadosamente elaborado da reunião" e garantem que: "Hoje atualizamos o artigo online para incluir a nova declaração".

O encontro entre Harry e Carlos teve a duração de 54 minutos e coincidiu com a visita de quatro dias do duque ao Reino Unido, durante a qual participou em eventos de caridade em Nottingham e Londres. Questionado durante uma receção dos Invictus Games, no edifício The Gherkin, sobre como estava o pai, Harry respondeu: “Sim, ele está ótimo, obrigado.”

Já em maio, numa entrevista à BBC, o príncipe já tinha afirmado que gostaria de uma reaproximação familiar: “Gostaria muito de uma reconciliação.” O último encontro entre Harry e Carlos tinha ocorrido em fevereiro de 2024, pouco depois do diagnóstico de cancro do rei.

Atualmente, Harry vive na Califórnia com Meghan Markle e os filhos Archie e Lilibet. A última vez que Carlos esteve com os netos foi em junho de 2022, durante o jubileu de platina da rainha Isabel II.