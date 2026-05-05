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Numa nota divulgada a propósito da efeméride, o chefe de Estado chamou a atenção para a natureza pluricontinental da língua portuguesa, descrevendo-a como fruto de séculos de criatividade, história e diversidade. Considerou ainda que o idioma constitui um instrumento de comunicação e influência, bem como um ativo cultural, estratégico e económico que não deve ser desvalorizado.

Após a celebração recente do Dia Internacional do Livro, a 23 de abril, o presidente da República destacou também o papel dos autores na construção e renovação da língua, evocando nomes como Luís de Camões, José Saramago, Jorge Amado, Cecília Meireles, Luandino Vieira, Mia Couto, Eça de Queirós, Sá de Miranda, Noémia de Sousa, João Vário, Machado de Assis, Sophia de Mello Breyner, Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade, Cesário Verde e Fernando Pessoa.

Segundo a mesma nota, se a estes criadores coube enriquecer e diversificar o idioma sem perder a sua identidade plural, cabe agora às gerações atuais defender essa herança e preparar a língua portuguesa para o futuro.

António José Seguro salientou ainda o papel de autores, leitores, jornalistas, editores, professores, estudantes, atores e de todos os falantes, atribuindo-lhes a responsabilidade de prolongar e enriquecer diariamente a língua, respeitando a sua história e os seus criadores.

A mensagem termina com a ideia de que, perante a diversidade de culturas e visões do mundo, é na língua portuguesa que se encontra um traço de união, sendo nela que os seus falantes se reconhecem como membros de uma comunidade global que celebra hoje o seu idioma.

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