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A Academia Portuguesa de Cinema (APC) lançou o programa “Sophia em Casa”, com o objetivo de transformar a noite dos Prémios Sophia 2026 num momento de participação interativa para o público.

A iniciativa está disponível através da página oficial da Academia e inclui várias formas de participação, como a votação simbólica nos nomeados desta edição, o download do kit “Os Meus Sophia”, o acesso a um Quizz Oficial Sophia e um guia intitulado “Como ver os nomeados”.

No centro do programa está o “Escolhe os Teus Sophia”, uma votação simbólica que permite ao público selecionar os seus favoritos entre os nomeados, seguindo a mesma ordem do boletim oficial utilizado pelos membros da Academia. As escolhas do público serão reveladas no final da gala.

O kit “Os meus Sophia” disponibiliza gratuitamente materiais como Bingo Sophia, cartões de aposta e templates para redes sociais, incluindo cartazes, logos, stickers e gifs.

O programa inclui ainda um quizz dividido em três níveis de dificuldade, com perguntas sobre a história dos prémios, as nomeações deste ano e as áreas técnicas do cinema, reforçando a componente pedagógica da iniciativa.

O guia “Como ver os nomeados” reúne informação sobre os filmes em competição, incluindo sinopses, trailers, cartazes e indicações sobre onde podem ser vistos, seja em salas de cinema ou em plataformas de vídeo sob demanda.

Segundo Carla Chambel, presidente da Academia Portuguesa de Cinema, “ao dar uma voz simbólica ao público, reforçamos a ligação entre os telespectadores e os criadores nacionais. Sem público, o cinema não existe, e os filmes já não estão apenas nas grandes salas, mas nas nossas televisões e nos nossos ecrãs pessoais”.

A responsável sublinha ainda que a iniciativa pretende envolver o público na celebração do cinema, sem alterar o funcionamento dos prémios, cuja votação continua a ser exclusiva dos membros da Academia.

Os vencedores dos Prémios Sophia 2026 serão conhecidos na cerimónia de entrega, a 15 de maio, no Centro Cultural de Belém, sob o tema “Projetar o presente, imaginar o futuro”.

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