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As candidaturas aos prémios Best Of Wine Tourism 2027 estão abertas até ao dia 29 de maio, com o objetivo de reconhecer e promover a excelência no setor do enoturismo, premiando projetos que se destacam pela qualidade, criatividade e autenticidade.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal do Porto, no âmbito da rede internacional Great Wine Capitals, e distingue projetos em sete categorias: Alojamento, Arquitetura e Paisagem, Arte e Cultura, Experiências Inovadoras em Enoturismo, Experiências Gastronómicas, Práticas Sustentáveis em Enoturismo e Serviços de Enoturismo.

A categoria de Alojamento inclui hotéis, quintas e casas de campo que promovam a cultura do vinho. Arquitetura e Paisagem abrange adegas, edifícios históricos, jardins e propriedades com ligação ao território vitivinícola. Já Arte e Cultura integra museus, galerias, concertos, workshops e residências artísticas associadas ao vinho.

Nas experiências, destacam-se projetos inovadores em enoturismo e propostas gastronómicas que valorizem a gastronomia local e os vinhos da região. As Práticas Sustentáveis distinguem iniciativas eco-friendly, agricultura biológica e projetos com impacto na comunidade local. Os Serviços de Enoturismo incluem operadores turísticos, associações vitivinícolas e adegas com atividades e programas de promoção da região.

Segundo o vereador responsável pelo Pelouro do Turismo e Internacionalização, “a promoção e divulgação dos projetos de enoturismo, a par da gastronomia, é uma das principais apostas do Município do Porto, sendo um pilar estratégico para o desenvolvimento do território e, consequentemente, para o seu reconhecimento internacional”.

Serão atribuídos um prémio e uma menção honrosa em cada categoria. Entre os vencedores regionais será escolhido um vencedor global por um júri internacional da Great Wine Capitals, sendo também todos os premiados nomeados para o People’s Choice Awards, onde o público pode votar nos seus projetos favoritos.

A participação é gratuita e feita online. Após o fecho das candidaturas, a 29 de maio, as propostas serão avaliadas, sendo os prémios regionais anunciados no Porto, em setembro. Em outubro, na Nova Zelândia, serão divulgados os vencedores globais de cada cidade ou região membro.

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