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As pré-vendas para os dez concertos de regresso de Céline Dion aos palcos, a ocorrerem no outono, em Paris, atingiram os nove milhões de inscritos, de acordo com dados divulgados pelo jornal Le Parisien.

Os diferentes sistemas de pré-venda, que darão acesso à compra de bilhetes na próxima semana aos inscritos que tiverem a sorte de receber códigos que serão sorteados, abriram imediatamente após a estrela canadiana, que sofre de uma doença neurológica rara e incurável, ter anunciado o seu regresso num vídeo no Instagram, na semana passada.

A organização, no entanto, não fez comunicações oficiais sobre o número de pedidos. Para quem não conseguir o código, a venda geral de bilhetes realiza-se no dia 10.

“Estou tão feliz, estou pronta para fazer isto. Sinto-me bem, estou forte, sinto-me emocionada. Claro, um pouco nervosa, mas, acima de tudo, estou grata a todos vocês. Mal posso esperar para vos ver novamente”, expressou Celine Dion numa mensagem, na segunda-feira, data em que comemorou o 58.º aniversário e confirmou o regresso aos palcos.

A última atuação pública da cantora canadiana ocorrera em Paris, na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, onde interpretou “Hino ao amor”, de Edith Piaf, do cimo da Torre Eiffel.

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