O concurso abrange sete categorias: Castelos, Religião, História, Grandes Obras, arquitetura do século XX, arquitetura do século XXI e Turismo, refletindo o património edificado português que transformou paisagens e comunidades.

"Esta é a edição mais abrangente de sempre, que evoca não só um Portugal histórico, mas também moderno", refere Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal.

Após uma seleção técnica feita por especialistas, o concurso seguirá com eliminatórias regionais até à grande final nacional, que será transmitida na TVI. As Novas 7 Maravilhas de Portugal contam com o apoio do VisitPortugal, Café SICAL e Favaios, e todas as fases do concurso são auditadas pela PwC.

Toda a informação sobre candidaturas está disponível no site 7Maravilhas.

