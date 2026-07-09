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A ligação começou em 1977, quando visitou o Algarve durante uma pausa nas gravações de um álbum. A estadia em Vale do Lobo marcou-a de tal forma que decidiu regressar regularmente e, poucos anos depois, comprar uma habitação na região. Em várias entrevistas, explicou que se apaixonou pelo clima, pelas praias, pela gastronomia e pela hospitalidade dos portugueses, fatores que a levaram a criar uma relação duradoura com o país.

Ao longo da carreira, Bonnie Tyler revelou diversas vezes que era em Portugal que conseguia desligar-se da pressão da vida artística. Numa entrevista ao Daily Mail, contou que bastava aterrar no Algarve para sentir que deixava o trabalho para trás. Já em declarações à imprensa portuguesa, afirmou que os portugueses eram "privilegiados" por viverem num dos países mais bonitos do mundo, acrescentando que nunca se cansava de regressar.

Apesar de nunca ter aprendido português, dizia sentir-se integrada na comunidade algarvia, onde levava uma vida discreta ao lado do marido, Robert Sullivan. Passeios junto ao mar, dias de praia, viagens de barco e refeições em restaurantes locais faziam parte da rotina da intérprete de Total Eclipse of the Heart, que encontrou no sul de Portugal o equilíbrio entre a carreira internacional e a vida pessoal.

Foi também no Algarve que passou longos períodos durante a pandemia e onde regressou nos últimos meses. Após adoecer, procurou inicialmente assistência médica na região antes de ser transferida para o Hospital de Faro, onde acabou por morrer devido a complicações de uma infeção generalizada. Portugal, o país que escolheu como segunda casa durante quase 50 anos, acabou por ser também o palco do último capítulo da sua vida.