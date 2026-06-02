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A noite de 23 para 24 de junho volta a contar com animação espalhada por toda a cidade, tendo como principais destaques os palcos instalados na Avenida dos Aliados, no Largo do Amor de Perdição e junto à Casa da Música.

À meia-noite, os céus do Porto e de Vila Nova de Gaia serão palco de um espetáculo multimédia e de fogo de artifício com duração de 12 minutos, entre as pontes Luís I e da Arrábida. A iniciativa representa um investimento conjunto das duas autarquias no valor de 215 mil euros.

Na Avenida dos Aliados, os Quinta do Bill sobem ao palco às 22 horas. Após o espetáculo de fogo de artifício, será a vez de Tony Carreira atuar perante o público. A programação inclui ainda atuações de Fernando Alvim em formato DJ Set e da Dupla Mete Cá Sets, que prolongará a animação até às 4 horas. Antes dos concertos, o ecrã instalado nos Aliados transmitirá, a partir das 18 horas, o encontro entre Portugal e Uzbequistão, a contar para o Mundial deste ano.

Na Cordoaria, o palco do Largo do Amor de Perdição recebe os Últimos Românticos às 22 horas e os D.A.M.A às 00h20, com o espetáculo “Canções Bonitas em PORTOguês”. O alinhamento integra ainda atuações do projeto Noz Pimba ao longo da noite.

Junto à Casa da Música, o Palco Juventude, integrado na Capital Nacional da Juventude 2026, acolhe o projeto “Nunca Mates o Arraial”. O concerto dos Nunca Mates o Mandarim está marcado para as 00 horas. O programa inclui também atuações de Rapaz Ego e Cedofeita Takeover, além de um “Bar Dançante” com Mike El Nite e João Não e um DJ Set do projeto Más Influências. A apresentação do evento estará a cargo de Beatriz Gosta e David Bruno.

A zona ribeirinha contará igualmente com um palco onde os Karetus atuarão entre as 22h30 e as 23h59, tendo a Ponte Luís I como cenário. O concerto antecede o espetáculo multimédia e de fogo de artifício.

No dia 24 de junho, às 18 horas, a Banda Sinfónica Portuguesa apresenta o habitual Concerto de São João na Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal, com entrada livre.

As celebrações estendem-se também às freguesias da cidade. Nos dias 19 e 23 de junho, vários artistas da música popular portuguesa atuarão em diferentes palcos, entre os quais Ana Malhoa, Romana, Mónica Sintra, Minhotos Marotos, Zé Amaro e Jorge Guerreiro.

As tradições populares mantêm igualmente lugar de destaque. A Arruada de Ranchos realiza-se a 13 de junho, a partir das 15 horas, enquanto as Rusgas regressam às ruas da Baixa e aos Aliados no dia 27 de junho. O desfile partirá da Rua de Passos Manuel e contará com transmissão em direto do Porto Canal.

As habituais zonas de diversão estarão instaladas nas Fontainhas, no Jardim do Cálem e na Avenida de D. Carlos I, com carrosséis, espaços de restauração e outras atrações para diferentes faixas etárias.

O Mercado do Bolhão volta também a integrar as comemorações, acolhendo entre 8 e 28 de junho a tradicional Cascata Comunitária de São João. Estão ainda previstas oficinas para famílias em vários dias do mês e, a 20 de junho, um arraial com atuações de Nel Monteiro e Jorge Lomba.

As Festas de São João do Porto 2026 dispõem de um orçamento global de 800 mil euros.

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