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O Museu do Porto inaugura no próximo sábado, 15 de agosto, a exposição “Porto Regresso ao Futuro”, integrada no programa MALHA. Porto, Património de Pessoas. Pela primeira vez, em 25 anos, será apresentado ao público um vasto conjunto de materiais provenientes dos arquivos da Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura.

Com curadoria de Rita Roque e consultoria de Luísa Bessa, a exposição propõe um percurso que cruza arquivos, memória e criação contemporânea, convidando a refletir sobre o legado da Porto 2001.

A mostra resulta de um extenso levantamento documental do arquivo da Porto 2001, atualmente em depósito na Casa da Música. Instalada na Antiga Casa da Câmara, edifício projetado por Fernando Távora e integrado desde 2023 no Museu do Porto, a exposição organiza-se em torno da ideia de um vórtice, conceito visual e curatorial que simboliza a relação contínua entre passado, presente e futuro.

Arquivos da Porto 2001 voltam a abrir-se

“Porto Regresso ao Futuro” reúne documentos, fotografias, filmes, objetos, publicações, peças gráficas e materiais de comunicação dos arquivos da Porto 2001, permitindo conhecer os bastidores de um dos mais ambiciosos projetos culturais realizados na cidade.

Entre os núcleos da exposição está o documentário “Porto: Regresso ao Futuro” (2026), realizado por Teresa Pacheco Miranda, que apresenta testemunhos dos comissários da Porto 2001. Integra também a curta-metragem documental “Próxima Paragem” (2001), de Catarina Mourão, que retrata uma cidade em transformação através das viagens de autocarro e das histórias dos seus passageiros.

O percurso inclui ainda a instalação inédita “Mãos na Obra”, criada pelo coletivo Pedra No Rim, de Fabrizio Matos e Israel Pimenta, a maquete da Casa da Música, da autoria de João Barata Feyo, e um desenho inédito de Madelon Vriesendorp.

A exposição apresenta também livros, cadernos de programação, catálogos, peças de merchandising e fotografias produzidas no âmbito da Porto 2001.

“O arquivo não conserva apenas aquilo que fomos; conserva também aquilo que ainda podemos ser”, afirma a curadora Rita Roque. “Regressar ao futuro é reconhecer que a memória não é um lugar de chegada, mas um instrumento para continuar a imaginar a cidade”, acrescenta.

A inauguração está marcada para as 16h00 e será acompanhada por um DJ set de Rabbit, nome artístico de Ana Coelho. O momento contará ainda com a presença simbólica de um DeLorean DMC estacionado em frente à Antiga Casa da Câmara, numa evocação do imaginário do filme “Regresso ao Futuro”.

Visitas, conversas e encontros

Durante o período em que estiver patente, a exposição será acompanhada por um programa paralelo de visitas orientadas, conversas e encontros promovido pelo Museu do Porto, em colaboração com Luísa Bessa e Luís Tavares Pereira.

As iniciativas vão abordar diferentes perspetivas sobre a Porto 2001, a transformação urbana e a construção da memória coletiva da cidade.

Para o vereador da Cultura, Jorge Sobrado, “a Porto 2001 foi o DeLorean Time Machine da cidade na última transição de século. Foi um acelerador da consciência e da procura de si do Porto”.

Com a exposição, acrescenta, o Museu do Porto abre pela primeira vez os arquivos da Porto 2001 “não por obsessão arqueológica, nem movidos por qualquer idealização romântica, mas com uma nostalgia de futuro”.

Segundo Jorge Sobrado, a mostra procura, através dos objetos, discursos, ambientes e histórias, “sondar o que ficou de fora, velhos desígnios por cumprir ou novos desejos de fazer a cidade”.

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