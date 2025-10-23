Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa pretende aproximar os leitores das palavras que marcaram a escrita nacional, em edições práticas, ideais para ter sempre à mão ou oferecer em momentos especiais.

A coleção chegou às livrarias a 16 de outubro, com o lançamento simultâneo de dois primeiros volumes: Fernando Pessoa Disse e Luís de Camões Disse. Cada exemplar propõe uma seleção cuidada de frases e versos emblemáticos dos autores, escolhidos por Daniela Pinheiro.

Segundo a editora, a coleção Disse procura responder à vontade dos leitores de relembrar e partilhar as palavras de escritores que admiram, oferecendo uma forma simbólica, mas significativa, de celebrar a literatura portuguesa.

