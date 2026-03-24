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O ciclo propõe que cada equipa de criação habite temporariamente o espaço da livraria, escolhendo nas estantes a história que quer contar para, à semelhança de Xerazade em As Mil e Uma Noites, adiar simbolicamente a morte.

O projeto arranca em março com a primeira de três criações previstas para 2026. A estreia fica a cargo de Maria Jorge & Odete, que apresentam uma leitura inspirada pelo pensamento visionário de Octavia E. Butler em Parable of the Sower e pela ficção especulativa de Ursula K. Le Guin em Os Despojados. A escolha da ficção científica pretende funcionar, tal como o teatro, como uma ferramenta para refletir sobre o mundo presente e projetar novos futuros.

As sessões decorrem nos dias 26, 27 e 28 de março e nos dias 2, 3 e 4 de abril, às 19h00 nos dias úteis e às 17h00 aos sábados. Os bilhetes têm o custo de 3€.

Inaugurada em novembro de 2024, a Livraria da Cassandra conta com mais de mil títulos em catálogo e tem vindo a desenvolver projetos literários e culturais, incluindo o clube de leitura feminista Heróides e espetáculos baseados em extensa bibliografia.

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