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O Porto Beer Fest assinala este ano o seu décimo aniversário. Entre os dias 17 e 21 de junho, os Jardins do Palácio de Cristal recebem mais de 50 cervejeiros nacionais e internacionais, que apresentam mais de 600 estilos de cerveja, transformando a cidade do Porto numa montra das tendências mundiais do setor.

Considerado o maior festival de cerveja da Península Ibérica, o evento reúne produtores de Portugal, Alemanha, Bélgica, Ucrânia, Espanha, França, Chéquia, Irlanda, Japão, Brasil e Canadá. Além das cervejas, o recinto contará ainda com produtores de kombucha, sidras e outras bebidas inovadoras.

A oferta gastronómica estará igualmente presente, através de uma seleção de propostas de comida de rua pensadas para harmonizar com as diferentes cervejas disponíveis.

A animação musical será assegurada por vários DJs e curadores de som, entre os quais Jorge Romão, Rui Trintaeum, Miguel Ortigão, Phephz, IsabelMuusica, Mok Groove, Mosca, Jorge Monteiro, Lucky Lou, Xinês, Carlos Fontoura e SuM. A programação estende-se também a bares e restaurantes aderentes da cidade.

Entre os produtores internacionais, a organização destaca a presença da cervejaria brasileira Japas, liderada por três mulheres e que se apresenta pela primeira vez na Europa. Em destaque está também a Canadá Craft Bières, cuja produção assenta numa filosofia sustentável e ecológica.

No panorama nacional, o festival contará com propostas da Fermentage, da Praxis, com as cervejas Topázio e Onyx, e da cervejeira portuense Burguesa. A oferta inclui ainda novidades nos mocktails da Liquid Groove e bebidas sem álcool da UNDRNK.

As lagers e as IPA continuam entre os estilos mais procurados, mas a edição deste ano aposta igualmente em cervejas de baixo teor alcoólico, sem álcool e sem glúten, acompanhando o crescimento da procura por estas opções.

A sustentabilidade mantém-se como uma das prioridades do evento. Pelo segundo ano consecutivo, o Porto Beer Fest foi distinguido com o galardão “Coração Verde Lipor”, atribuído pelo desempenho ambiental e pelas práticas de redução do impacto ecológico. Este ano, a organização reforça esse compromisso num recinto que possui a certificação internacional “Green Flag Award”.

A entrada nos Jardins do Palácio de Cristal é gratuita. Para consumir bebidas, os visitantes devem adquirir uma entrada de cinco euros, que inclui o copo oficial da edição de 2026, criado pelo designer HAGA Hugo Araújo.

Os pagamentos podem ser efetuados diretamente com cartão bancário ou através de um cartão do festival, disponível por um euro e carregável com o valor pretendido. Os preços das cervejas variam entre 2,5 e 10 euros, enquanto as provas de degustação custam dois euros cada.

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