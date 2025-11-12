Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O Festival Porta dos Fundos reforça a ligação do coletivo ao público em Portugal, atravessando plataformas digitais e palcos, polémicas e gargalhadas partilhadas através do Atlântico.
PORTÁTIL – com Fábio Porchat
A peça de improviso que conquistou os portugueses regressa com uma novidade: a estreia de Fábio Porchat no elenco, ao lado de Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Gustavo Miranda, com direção de Bárbara Duvivier e acompanhamento musical e sonoplastia de Andrés Giraldo.
Cada espetáculo é único, inspirado na vida real de um voluntário da plateia que sobe ao palco. Sobre a experiência em Portugal, Gregório Duvivier afirma em comunicado: “Em Portugal é muito especial. (…) contam histórias de bailaricos, de pequenas aldeias, Santos Populares. É todo um universo que a gente não conhece — e parte da graça está aí.”
O espetáculo acontece no Centro Cultural de Belém a 13 e 14 dezembro.
NÃO IMPORTA – Gregório Duvivier e João Vicente de Castro com convidados especiais
O podcast semanal do Porta dos Fundos chega aos palcos portugueses com sessões inéditas no Cinema São Jorge, onde o público dita o rumo da conversa. Entre os convidados estão:
- Bruno Nogueira – 16 dezembro
- Valter Hugo Mãe – 17 dezembro
- César Mourão – 18 dezembro
QUE HISTÓRIA É ESSA, PORCHAT? – Fábio Porchat com convidados especiais
O grande êxito de Fábio Porchat chega finalmente a Lisboa com um serão de histórias reais, sempre surpreendentes e irrepetíveis, e com a presença de:
- Joaquim de Almeida
- Bumba na Fofinha
- Gilmário Vemba
- Fafá de Belém
- Cândido Costa
Tudo isto no cinema São Jorge a 16 e 17 dezembro.
Especiais de Natal no cinema
Os míticos — e polémicos — especiais natalícios do Porta dos Fundos serão exibidos no grande ecrã do cinema São Jorge:
- Se Beber Não Ceie – 16 dezembro
- A Primeira Tentação de Cristo – 17 dezembro
O festival encerra com um encontro que promete ser histórico, com stand-up, exibição de um dos filmes de Natal mais especiais do Porta dos Fundos e conversa com Fábio Porchat e Ricardo Araújo Pereira a 18 dezembro.
