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Fernando Vieira Pereira referiu que as buscas foram suspensas pelas 21h00 desta segunda-feira e que as autoridades têm como intenção retomar as operações às 08:00 de terça-feira.

O jovem terá sido arrastado pela corrente quando tomava banho no troço internacional do rio Minho, entre a ilha Morraceira de Seixas e Lanhelas.

As buscas tinham sido retomadas às 08h00 desta segunda-feira e Fernando Vieira Pereira, também comandante da Polícia Marítima de Caminha, explicou que as buscas se realizaram no rio Minho entre Seixas e Lanhelas, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, acompanhadas, por terra, por patrulhas da GNR, do lado português, e pela Guardia Civil, do lado da Galiza (Espanha).

O jovem está desaparecido desde o início da tarde de domingo, após ter ido nadar com mais quatro amigos e se ter atrapalhado com a corrente.

O alerta foi dado por volta das 13h40 e, pelas 15h00, encontravam-se mais de 40 operacionais a trabalhar no resgate.

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