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A PHDA continua a ser associada, muitas vezes, a crianças inquietas, incapazes de estar sentadas ou constantemente distraídas. Mas, segundo o neuropediatra Tiago Proença dos Santos, esta visão é redutora. No episódio do Top of Mind, podcast da Bial, apresentado pela médica Margarida Santos, o especialista defende que o próprio nome da perturbação pode induzir em erro.

“O nome que esta doença devia ter é perturbação da regulação da atenção”, afirma. O problema, explica, está antes na dificuldade em “regular a sua atenção para tarefas que não a motivem”.

Uma criança pode, por exemplo, passar bastante tempo concentrada num videojogo ou numa disciplina de que gosta e, ao mesmo tempo, ter grandes dificuldades em acompanhar uma aula de matemática ou geografia.

A hiperatividade é apenas uma das componentes possíveis. Pode existir também impulsividade, com a criança a responder antes do tempo ou a agir antes de pensar. A hiperatividade motora tende a ser mais frequente nas crianças mais pequenas e pode diminuir com a idade.

Os sinais podem surgir muito cedo

A PHDA é uma perturbação do neurodesenvolvimento, o que significa que está relacionada com o desenvolvimento do sistema nervoso ao longo da infância e adolescência. Por isso, um diagnóstico feito na idade adulta deve ter em conta a existência de sintomas desde fases mais precoces da vida.

“Uma pessoa que nunca teve queixas de desatenção, que era super focada, não é aos 30 anos que começa uma PHDA”, explica Tiago Proença dos Santos.

Os primeiros sinais podem surgir ainda no pré-escolar. Entre as pistas referidas pelo especialista estão a dificuldade em ouvir uma história até ao fim e não conseguir terminar desenhos ou tarefas sem a ajuda de um adulto.

Apesar da crescente atenção dada à PHDA nas redes sociais, o neuropediatra considera que o diagnóstico não pode resultar da identificação com conteúdos publicados online.

Tiago Proença dos Santos estima que "entre 3% a 5%" da população possa enquadrar-se no espectro da PHDA e considera que existe sobretudo “subdiagnóstico”. Mas alerta para a necessidade de distinguir a perturbação de comportamentos que podem ter outras explicações.

Ecrãs podem dificultar a atenção, mas não causam PHDA

Um dos temas centrais da conversa são os ecrãs e a exposição a estímulos rápidos. Tiago Proença dos Santos defende uma redução significativa do contacto de crianças com tablets e telemóveis, sobretudo com redes sociais, vídeos curtos e outros conteúdos de estímulo rápido.

O especialista considera que estes conteúdos podem dificultar a capacidade de manter a atenção, mesmo em crianças que não têm PHDA. “Nenhuma criança vai ficar com PHDA de ver um filme da Disney ou de estar a fazer uma investigação no Google”, esclarece.

O problema, na sua perspetiva, está sobretudo no consumo prolongado de conteúdos rápidos. O neuropediatra relata encontrar adolescentes que passam “8, 9, 12, 13 horas em média” com o telemóvel, muitas vezes sem que as famílias tenham consciência da dimensão desse tempo.

Para o especialista, reduzir estes estímulos pode fazer parte da avaliação: “Vamos reduzir o que conseguimos e vamos ver o que é que sobra.” Se, depois dessa redução, as dificuldades desaparecerem ou diminuírem significativamente, pode não existir necessidade de avançar para um diagnóstico ou tratamento farmacológico.

Além da redução dos estímulos rápidos, o neuropediatra destaca a importância de atividades que permitam desenvolver a atenção e a capacidade de autorregulação.

Jogos de tabuleiro, desenho, pintura, desporto e outras atividades podem ajudar a criança a desenvolver competências de atenção. Mas Tiago Proença dos Santos deixa também uma mensagem aos pais: “É importante saberem ficar aborrecidos”.

O especialista defende que os adultos não devem sentir a necessidade de criar constantemente atividades altamente estimulantes. Participar nas tarefas do dia a dia, como cozinhar, ir ao supermercado ou lavar a loiça, também pode ser uma forma de envolver as crianças e estimular a autonomia.

PHDA não é sinónimo de mau comportamento

Outro dos equívocos abordados no episódio é a ideia de que uma criança com PHDA é simplesmente mal-comportada ou pouco esforçada.

“É uma injustiça porque efetivamente existem crianças que têm dificuldade biológica em regular-se”, afirma o neuropediatra, defendendo que algumas necessitam de estratégias específicas, como pausas mais frequentes ou objetos que lhes permitam movimentar-se.

Ao mesmo tempo, considera que a organização da escola e a autoridade dos professores também têm influência no comportamento dos alunos.

O objetivo deve passar por adaptar, dentro do possível, o ambiente escolar às necessidades das crianças, sem esquecer as limitações de uma sala com 25 ou 30 alunos. Segundo o especialista, muitas destas crianças têm uma inteligência “normal ou até acima do normal” e podem aprender e alcançar os seus objetivos quando encontram formas de se envolver no processo de aprendizagem.

Como é viver com PHDA?

Para quem nunca contactou de perto com a perturbação, Tiago Proença dos Santos tenta descrever o que pode sentir uma criança ou adulto com PHDA.

“Alguém com PHDA começa a fazer uma coisa, mas é invadido por um, dois, três, quatro pensamentos ao mesmo tempo”, explica. A sucessão constante de pensamentos pode tornar-se “extraordinariamente cansativa”.

Esta inquietude também pode dificultar tarefas monótonas e rotineiras. Por isso, a capacidade de manter a atenção em atividades menos estimulantes deve ser trabalhada desde cedo.

A PHDA pode também estar associada a dificuldades na regulação das emoções. Tiago Proença dos Santos descreve estas crianças como estando, por vezes, numa espécie de “fast forward” permanente, reagindo ou explodindo antes de conseguirem regular a resposta.

Nessas situações, defende uma combinação entre apoio emocional e limites claros. “Temos que gerir a criança com uma coisa que é amor e disciplina”, afirma.

Quando é que a medicação pode ser necessária?

A terapêutica farmacológica surge quando os sintomas têm um impacto significativo na vida da criança. O neuropediatra explica que algumas crianças passam horas a estudar para conseguir atingir objetivos mínimos ou são constantemente corrigidas na escola, o que pode afetar a autoestima e a relação com a aprendizagem.

Nestes casos, pode ser ponderado um “teste terapêutico” com medicação estimulante, que, segundo o especialista, pode aumentar a capacidade de atenção.

Tiago Proença dos Santos considera que a medicação para a PHDA está entre as terapêuticas mais seguras em pediatria e aponta como principais efeitos secundários a diminuição do apetite, alterações do sono, dores de barriga ou de cabeça. Em crianças com tiques, pode também ocorrer um agravamento destes sintomas.

"Esta medicação não causa dependência”, afirma, explicando que, em alguns casos, podem ser feitas pausas ao fim de semana ou durante as férias.

A decisão de medicar, sublinha, deve resultar de uma avaliação dos benefícios e dos riscos de deixar a perturbação sem tratamento. Uma PHDA não acompanhada pode contribuir, ao longo dos anos, para dificuldades de aprendizagem, baixa autoestima, ansiedade e depressão, além de aumentar alguns riscos associados à impulsividade, sobretudo na adolescência.

O tratamento não significa necessariamente que a criança terá de tomar medicação durante toda a vida. Segundo o neuropediatra, a evolução depende também das estratégias que a criança desenvolve para organizar o estudo e controlar a atenção.

Entre essas estratégias podem estar estudar num espaço com menos distrações, utilizar auscultadores, fazer pausas ou encontrar áreas de interesse capazes de aumentar a motivação.

“Se nós encontrarmos uma área que seja verdadeiramente apaixonante para o jovem, que verdadeiramente goste”, essa motivação pode funcionar como um estímulo adicional para manter a atenção e definir objetivos.

Tiago Proença dos Santos destaca ainda o papel da motivação no desempenho escolar: “Os mecanismos que vamos tendo ao longo da infância, da adolescência e do início da idade adulta podem permitir que, em determinada altura, possamos prescindir da terapêutica farmacológica”, explica.

O especialista rejeita também a ideia de que a PHDA seja um fenómeno recente. Antes “existiam, só que rapidamente saíam do sistema de ensino”. Para o neuropediatra, as tarefas académicas exigem um nível de concentração diferente daquele que pode ser necessário em percursos mais práticos ou profissionais.

Também os professores podem contribuir para o acompanhamento de crianças com PHDA. Segundo Tiago Proença Santos, cabe-lhes identificar sinais que levantem suspeitas e alertar os pais, mas também adaptar algumas estratégias dentro da sala de aula.

O neuropediatra defende que deve existir firmeza na definição de regras e tarefas, mas também compreensão perante algumas características da perturbação. “Não se chatearem com aquilo que é acessório, ou seja, o ela estar a tremer a perna não é relevante, para mim o relevante é que ela esteja focada na aprendizagem que estamos a ter”, explica.

Entre as estratégias, aponta a colocação da criança mais perto do professor e afastada de distrações, como janelas ou colegas com quem possa conversar. Os elogios e o reforço positivo também podem ajudar a manter a motivação.

Nos testes, pequenas adaptações podem fazer diferença. “Faz toda a diferença não ter um teste com frente e verso, porque muitas vezes elas vão-se esquecer de virar a página”, exemplifica. Para o especialista, são “pequenos truques” que podem melhorar o desempenho académico sem alterar o objetivo da avaliação.

PHDA surge muitas vezes associada a outras perturbações

“A comorbilidade é a regra. Ou seja, é muito raro a PHDA vir isolada”, afirma.

Nas crianças mais pequenas, uma das associações mais frequentes é a perturbação do desenvolvimento da coordenação motora. Tiago Proença dos Santos descreve estas crianças como mais desajeitadas ou com dificuldades em gerir os movimentos.

As perturbações da linguagem também podem surgir com maior frequência, com dificuldades na aquisição da fala ou na pronúncia de determinadas palavras. Mais tarde, estas dificuldades podem estar associadas a perturbações da leitura e da escrita, anteriormente conhecidas como dislexia e disortografia. O especialista aponta ainda dificuldades na aprendizagem do cálculo.

Nas crianças mais velhas, podem surgir perturbações de oposição e desafio e dificuldades de integração social. Em alguns casos, a situação pode evoluir para perturbações depressivas ou de ansiedade, que o médico considera secundárias a um percurso de vida marcado por dificuldades.

No final do episódio, Tiago Proença dos Santos deixa uma mensagem dirigida às famílias, professores e às próprias pessoas com PHDA: a perturbação não deve ser encarada como uma sentença.

“A PHDA não é nenhuma desgraça, é uma forma de funcionamento que tem imensas vantagens até do ponto de vista evolutivo”, afirma.

Entre essas características, destaca a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a criatividade e a rapidez na resolução de problemas. “A PHDA não é uma maldição. Tem que ser regulada e temos que ajudar estas crianças ou adultos a compreenderem-se, a perceberem as suas características e a desenvolverem capacidade de as porem ao serviço de si mesmas”, defende.

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