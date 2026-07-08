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A Penguin Random House Grupo Editorial anunciou esta quarta-feira, 8 de julho, a aquisição do Grupo Saída de Emergência, considerado um dos grupos editoriais portugueses de referência na literatura de género e na cultura popular.

Segundo a editora, a operação representa um novo passo na sua estratégia de crescimento sustentável em Portugal, reforçando a posição da empresa no mercado editorial nacional e aumentando a capacidade de chegar a novos leitores através de um catálogo diversificado de literatura de género.

Fundado em 2003 por Luís Corte Real, o Grupo Saída de Emergência reúne um catálogo de autores nacionais e internacionais de fantasia, ficção científica, terror, thriller, romance, romance histórico e não ficção. Entre os escritores publicados encontram-se George R. R. Martin, Arthur C. Clarke, Nora Roberts, Mark Manson, Tim Marshall, Victoria Aveyard, Clive Cussler, Stephanie Archer, Irvin D. Yalom, Isaac Asimov, Rina Kent, Andrzej Sapkowski, Simon Scarrow e Rainbow Rowell.

A integração permitirá à Penguin Random House Grupo Editorial ampliar o seu catálogo para mais de 8.000 títulos e reforçar a diversidade das suas chancelas. A editora garante que as marcas Saída de Emergência, Chá das Cinco e Desassossego manterão a respetiva identidade editorial e continuarão a desenvolver os seus catálogos. Também o universo BANG!, projeto dedicado à literatura de género que inclui uma coleção editorial, uma revista e um festival, continuará a fazer parte do grupo.

Citado no comunicado, Luís Corte Real considera que a dimensão internacional da Penguin Random House permitirá olhar para os projetos editoriais "com uma nova ambição", destacando a oportunidade de desenvolver e valorizar os livros, os autores e iniciativas como a revista BANG! e o respetivo festival literário.

Já Clara Capitão e Pedro Veiga, da Direção-Geral da Penguin Random House Grupo Editorial em Portugal, afirmam que a aquisição representa "um passo muito importante" na estratégia de crescimento da empresa no país, sublinhando o compromisso de apoiar os autores e as chancelas da Saída de Emergência para que cheguem a um número cada vez maior de leitores, preservando as características que fizeram da editora uma referência no mercado português.

Também citada no comunicado, a CEO da Penguin Random House Grupo Editorial, Núria Cabutí, afirma que a operação reforça a aposta do grupo na construção de um projeto editorial em língua portuguesa "plural, inovador e diversificado", destacando o catálogo da Saída de Emergência e a sua capacidade de criar comunidades de leitores.

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