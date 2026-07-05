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A canção, lançada pelos Beatles em 1963, foi o primeiro tema da banda a alcançar o primeiro lugar nos Estados Unidos e é considerada um dos grandes marcos da chamada "Beatlemania". A última atuação pública da música pelos Beatles aconteceu em setembro de 1964, no Paramount Theatre, em Nova Iorque, e McCartney não a tinha voltado a interpretar desde então.

De acordo com uma fonte citada pela People, após a cerimónia, a mãe de Taylor Swift, Andrea Swift, convidou os convidados para a sala da receção, onde estava montado um palco. A cantora Stevie Nicks também atuou durante a celebração.

McCartney, de 84 anos, e Taylor Swift, de 36, têm demonstrado publicamente admiração mútua ao longo dos últimos anos. Em 2020, ambos surgiram na capa da revista Rolling Stone. Em 2024, o músico assistiu a um concerto da digressão Eras Tour, em Londres, e, dois anos depois, Taylor Swift marcou presença num concerto de McCartney em Los Angeles.

Recentemente, a cantora partilhou nas redes sociais uma publicação sobre o novo álbum a solo de McCartney, The Boys of Dungeon Lane, descrevendo-o como um "artista eternamente excecional" que continua a inspirá-la.

Dias antes, numa entrevista à BBC Sounds, McCartney afirmou que não acredita que Taylor Swift necessite de conselhos para lidar com a fama mundial, embora tenha garantido que estaria disponível para os dar caso ela lhos pedisse. O músico referiu ainda que conheceu Swift e outras artistas da nova geração, como Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter, em encontros organizados pela mulher, Nancy Shevell, e pela filha, Stella.

"I Want to Hold Your Hand" foi editada em 1963 e tornou-se o single mais vendido dos Beatles a nível mundial, com mais de 12 milhões de cópias comercializadas. No Reino Unido, alcançou o primeiro lugar da tabela de vendas, onde permaneceu durante cinco semanas, incluindo o período do Natal.

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