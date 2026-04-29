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A atribuição do prémio surge cinco dias depois de o seu livro mais recente, Pão de Anjos, publicado com chancela da Quetzal e traduzido por João Pedro Vala, ter chegado às livrarias portuguesas. Trata-se de uma obra autobiográfica na qual Patti Smith partilha memórias antigas e íntimas, complementando o livro Apenas Miúdos, centrado nos anos que viveu com Robert Mapplethorpe.

De acordo com o júri, a carreira da artista, ao longo das últimas cinco décadas, ultrapassou os limites estritamente musicais, afirmando-se como uma comunicadora multidisciplinar e iconoclasta através de diferentes formas de expressão artística, da poesia à fotografia.

O júri destaca ainda o seu carisma extraordinário e o seu envolvimento em causas políticas e sociais, considerando-a um ícone do ativismo e da luta pelos direitos civis. Sublinha também a "visão poética da vida" presente nos seus livros, bem como a sua "atitude inconformista e transgressora", apontando-a como exemplo para várias artistas e uma inspiração para novas gerações.

Uma das figuras mais icónicas do rock e da poesia contemporânea, Patti Smith publicou com a Quetzal cinco livros: Apenas Miúdos, M Train, Devoção, O Ano do Macaco e Pão de Anjos.

Entre os anteriores distinguidos com o Prémio Princesa das Astúrias para as Artes estão a atriz Meryl Streep (2023), o realizador Martin Scorsese (2018), o arquiteto Norman Foster (2009) e o músico Bob Dylan (2007).

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