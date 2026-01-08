Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Grupo BertrandCírculo divulgou o seu catálogo de lançamentos para os primeiros meses de 2026, reunindo uma gama diversificada de obras que abarcam literatura, ensaio, não‑ficção, livros infantis e ensino. Este novo conjunto de títulos, distribuído pelas várias chancelas do grupo — Bertrand Editora, Quetzal, Temas e Debates, Contraponto, Pergaminho, ArtePlural e Bertrand Kids — promete envolver leitores de todas as idades e gostos.

Entre as novidades mais esperadas, destaca-se “A Odisseia de Homero”, de Gareth Hinds, uma novela gráfica que promete tornar acessível o clássico épico a novos leitores, e “O Método Infalível”, de Giulio Deangeli, que explora a neurociência aplicada à aprendizagem e à memória.

O catálogo também inclui bestsellers internacionais como “Os Gatos de Coração Selvagem”, de Nilanjana Roy, e clássicos revisitados, como “Relatividade: Teoria Especial e Teoria Geral”, de Albert Einstein, agora com prefácio de José Natário.

No campo da ficção, destaca-se o lançamento do derradeiro romance de Julian Barnes, “Partida”, publicado em grande segredo, coincidindo com o 80.º aniversário do autor. Outra estreia significativa é “O Homem que Lia Livros”, de Rachid Benzine, que transporta os leitores para uma livraria em Gaza como refúgio de liberdade e esperança.

A BertrandCírculo reforça também o seu compromisso com a literatura infantojuvenil, com títulos como “As Sisters #1 – Irmãs à Força”, de Christophe Cazenove e William, e “Pedrito Coelho: A História das Quatro Estações”, de Beatrix Potter, prometendo atrair leitores de todas as idades.

Em fevereiro e março, a editora traz ainda uma série de obras de não-ficção, abordando temas como filosofia, história, psicologia e desenvolvimento pessoal. Entre eles destacam-se “Um Quarto Só para Si”, de Virginia Woolf, reeditado numa tradução atualizada, “Vizinhos Distantes”, sobre as relações entre China e Rússia, e “Amigos Melhores”, de Alicia González, um guia prático sobre amizade saudável.

