Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a estação pública AvroTros, a decisão é motivada pela perda de vidas em Gaza e pelo assassinato de jornalistas no território.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo avançou a Sky News, “os Países Baixos juntam-se à Irlanda e a outros países na ameaça de se retirar do Festival Eurovisão da Canção de 2026 caso Israel participe”.

A ameaça surge um dia depois de a irlandesa RTÉ ter considerado “inconcebível” participar “face à perda contínua e chocante de vidas em Gaza”. Também a Eslovénia e a Islândia já tinham condicionado a sua presença ao afastamento de Israel da competição.

Nos últimos anos, a presença israelita no concurso tem sido marcada por protestos. Na edição de 2025, realizada na Suíça, ouviram-se assobios do público durante a atuação do participante israelita, Yuval Raphael.

A União Europeia de Radiodifusão (EBU), organizadora do evento, reconheceu “as preocupações e visões profundamente enraizadas sobre o conflito no Médio Oriente” e garantiu estar a ouvir todos os membros antes de tomar uma decisão final.

A 70.ª edição do Festival Eurovisão da Canção está marcada para 16 de maio de 2026, em Viena, Áustria.

Israel tem rejeitado as acusações de genocídio, e alega que as suas ações visam a autodefesa face aos ataques do Hamas, em outubro de 2023, que fizeram cerca de 1.200 mortos. Já a ofensiva israelita terá provocado, segundo dados citados pela Sky News, mais de 64 mil vítimas palestinianas desde então.