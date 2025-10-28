Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os fãs podem juntar-se gratuitamente ao canal de WhatsApp "Tiago Bettencourt" e terão acesso antecipado às onze faixas que compõem o oitavo disco do músico. Segundo o comunicado enviado às redações, a iniciativa oferece uma escuta íntima e participativa de uma obra que será lançada em todas as plataformas digitais no dia 7 de novembro.

O músico e compositor desvendou ainda a capa oficial de "Foz" e o alinhamento completo das faixas. O projeto nasceu do desejo de explorar novas sonoridades e de romper com conceitos rígidos, apresentando uma direção artística renovada. O álbum foi concebido numa residência artística em Bruson, na Suíça, onde o músico colheu ideias e experimentou com sintetizadores e instrumentos gravados na sua sala de estar, antes de dar continuidade à exploração sonora em Lisboa, com Fred Ferreira.

O nome do disco surgiu no final do processo, como uma palavra que une tudo. “Foz é uma palavra só que liga rios a oceanos, que representa o fim e o começo, e que, como o álbum, é feita de mil imagens por desvendar”, revela o comunicado citando o músico.

"Foz" será apresentado ao vivo em três concertos, a 6 de novembro, em Coimbra, no Convento de São Francisco, a 18 de dezembro, em Lisboa, no Sagres Campo Pequeno, e a 20 de dezembro, no Porto, na Super Bock Arena.

