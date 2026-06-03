Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

António Zambujo e Miguel Araújo vão voltar aos Coliseus, uma década após o fenómeno que levou milhares de portugueses às salas de espetáculo de Lisboa e Porto. O regresso acontece em 2027 e será assinalado com uma série de dez concertos, sem datas adicionais previstas.

Os espetáculos terão lugar entre os dias 5 e 9 de janeiro no Coliseu Porto AGEAS e entre 2 e 6 de fevereiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Segundo o comunicado enviado à imprensa, os bilhetes estarão disponíveis a partir de 10 de junho nos locais habituais.

Ao longo dos últimos anos, os UJOS afirmaram-se como um dos projetos "mais singulares da música portuguesa". Assente na "amizade e cumplicidade entre António Zambujo e Miguel Araújo", o formato distingue-se pela "combinação entre canções, improviso e momentos de humor":

Foi precisamente essa relação "tão emocional" com o público que transformou o projeto num verdadeiro fenómeno. Em 2016, os dois músicos protagonizaram um feito inédito ao esgotarem 28 concertos nos Coliseus de Lisboa e Porto,

Mais recentemente, em 2023, os artistas voltaram a demonstrar a força do projeto ao venderem mais de 47 mil bilhetes para os concertos realizados nas Arenas de Lisboa e Porto. Essas atuações deram origem ao álbum ao vivo "UJOS nas Arenas", lançado em 2025.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.