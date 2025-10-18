Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Companhia Nacional de Bailado, a produção cruza tradição e inovação, explorando a narratividade na dança e reinterpretando a ironia queirosiana de forma singular. A música é interpretada pelo pianista António Rosado e por solistas da Orquestra de Câmara Portuguesa, conferindo profundidade e emoção à experiência coreográfica.

A produção contou com cenografia de José Manuel Castanheira, figurinos de José António Tenente, desenho de luz de Vítor José e videografia de Cristina Piedade, enquanto os ensaiadores Aurélia Bellet, Barbora Hruskova, Peggy Konik e Tom Colin acompanharam o trabalho da Companhia. O atelier de costura CNB, coordenado por Paula Marinho, foi responsável pela confeção dos figurinos.

O espetáculo realiza-se em Lisboa, no Teatro Camões, onde vai estar até 26 de outubro, com sessões às 20h00 nos dias de semana, 18h30 aos sábados e 16h00 aos domingos.

"Os Maias" será ainda apresentado na Polónia, no Teatr Wielki w Łodzi, nos dias 29 e 30 de abril de 2026.

O espetáculo tem duração aproximada de duas horas, com dois intervalos, e classificação etária M/6.

A Companhia Nacional de Bailado destaca que esta adaptação representa um marco na história da dança portuguesa, ao transformar a literatura clássica numa linguagem contemporânea capaz de emocionar e surpreender o público.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui e custam entre 15 e 30 euros. Já há várias sessões esgotadas.

Recorde-se que "Os Maias" relata a vida de uma família portuguesa em finais do século XIX. Escrita por Eça de Queirós, um dos intelectuais mais importantes da sua geração, a obra ultrapassa a mera saga familiar e critica a sociedade do seu tempo. É normalmente estudada no ensino secundário no contexto da disciplina de português.

