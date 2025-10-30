Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Antes do concerto, às 16h30, realiza-se uma conversa pré-concerto com o musicólogo Rui Campos Leitão, exclusiva para portadores de bilhete.

Um programa que cruza o erudito e o popular

O programa abre com a suíte “Catfish Row”, da ópera Porgy and Bess (1935), de George Gershwin, que inclui a célebre canção "Summertime" e reflete a fusão entre jazz e música clássica que marcou o compositor americano.

Segue-se a estreia absoluta de uma nova obra para clarinete e orquestra do compositor português Pedro Moreira, encomendada pelo CCB, evidenciando o compromisso da instituição com a criação contemporânea nacional.

O concerto prossegue com o “Concerto para Clarinete” de Artie Shaw, um dos maiores nomes da era do swing, e culmina com as “Danças Sinfónicas de West Side Story”, de Leonard Bernstein — uma das peças mais vibrantes e emblemáticas do século XX, baseada no célebre musical estreado na Broadway em 1957.

Inspirado em Romeu e Julieta, de Shakespeare, West Side Story transporta o drama amoroso para os bairros de Manhattan, entre gangs rivais, e tornou-se um ícone da cultura popular com temas como "Maria", "America" e "I Feel Pretty". Com esta obra, Bernstein uniu a energia dos ritmos latinos, a liberdade do jazz e a grandiosidade da música sinfónica.

Uma celebração da diversidade musical

O concerto promete uma viagem pela história da música americana do século XX, com referências que vão do jazz à Broadway e à música contemporânea. A Orquestra Metropolitana de Lisboa, sob a batuta de Christian Vásquez, propõe assim um espetáculo que celebra a diversidade, a inovação e o diálogo entre estilos.

Os bilhetes estão disponíveis nas bilheteiras do Centro Cultural de Belém e através do site oficial do CCB.

