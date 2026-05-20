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O concerto, marcado para as 16h00, tem como tema “Notre-Dame em Torres Vedras: Improvisação, modernidade e tradição” e contará com a participação do músico francês de 24 anos, descrito pela organização como um “prestigiado organista”.

A iniciativa reúne também os cantores portugueses Cecília Rodrigues, Carolina Figueiredo, Frederico Projecto e Carlos Santos, que irão interpretar obras típicas da catedral francesa.

Segundo um comunicado divulgado pelo Patriarcado de Lisboa, serão ainda estreados quatro motetos sacros do compositor Paulo Novado, encomendados especificamente para a 10.ª edição do Ciclo de Órgão de Torres Vedras.

O programa inclui igualmente improvisações ao órgão sobre temas como “Ave de Fátima”, entre outros.

O Ciclo de Órgão de Torres Vedras celebra este ano uma década de existência e apresenta o órgão histórico “Bento Fontanes”, datado de 1773 e restaurado em 2008 pelo mestre organeiro Dinarte Machado. A entrada é livre.

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