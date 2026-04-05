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Em comunicado, a GNR explica que as seguintes estatísticas são retiradas da 'Operação Páscoa 2026', entre as "00h00 do dia 02 de abril de 2026 e as 23h59 do dia 04 de abril".

De 22 022 condutores fiscalizados, 199 foram detidos por conduzirem com "uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 59 pessoas por conduzirem sem habilitação legal".

Relativamente à sinistralidade rodoviária, a GNR registou 584 acidentes, dos quais resultaram "doze vítimas mortais, 22 feridos graves e 164 feridos leves".

A GNR volta a salientar que durante a operação 'Páscoa 2026' irá continuar a ter como prioridade a fiscalização às seguintes infrações:

Condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas;

Excesso de velocidade;

Utilização indevida do telemóvel;

Utilização correta do cinto de segurança e do SRC;

Falta de inspeção periódica obrigatória;

Falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório;

Incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem.

No comunicado, a GNR "reafirma o seu compromisso de trabalhar para a segurança da população, sobretudo num período onde o convívio familiar e as tradições ganham ainda maior significado. Contamos com o contributo e a responsabilidade de todos para que estas festividades da Páscoa sejam celebradas em segurança e sem tragédias a lamentar".

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