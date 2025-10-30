Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com direção musical de Diogo Costa e encenação, cenografia e desenho de luz de Daniela Kerck, a produção conta ainda com figurinos de Hannah König e reúne um elenco de grandes nomes da cena lírica: Catarina Molder (Vanessa), Ermin Ašćerić (Anatol), Beatriz Volante (Erica), Luís Rodrigues (Doutor), Alexandra Calado (Baronessa) e Tiago Amado Gomes (Major Domo).

Em palco estarão também o Coro Operafest e a Orquestra Filarmónica Portuguesa.

Com libreto de Gian Carlo Menotti, “Vanessa” estreou-se em 1957 e é considerada uma das grandes obras do compositor do célebre Adagio for Strings. A ópera, em três atos e com legendas em português e inglês, mergulha nas tensões entre o amor, a ilusão e o confronto com a realidade.

A trama acompanha Vanessa, uma mulher que passa vinte anos à espera de um antigo amante, na esperança de um regresso que poderá nunca acontecer. Quando um homem surge afirmando ser ele, a dúvida instala-se: verdade ou impostura? Presa entre a nostalgia e a desilusão, Vanessa vê-se forçada a enfrentar o tempo e as consequências da sua própria espera.

Com música de rara beleza e intensidade dramática, “Vanessa” é uma reflexão sobre a passagem do tempo e o poder das ilusões, agora apresentada pela primeira vez ao público português, no Teatro São Luiz.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui e custam entre 12 e 15 euros.

