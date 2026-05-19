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A sessão de abertura do Open Conventos 2026 está marcada para o dia 28 de maio, às 18h00, no Gabinete de Estudos Olisiponenses, em Lisboa, com uma conferência dedicada ao tema “Interligações e conexões no património religioso: riscos, novos usos e sinergias”.

Nos dias 29 e 30 de maio, sexta-feira e sábado, a programação inclui itinerários e visitas guiadas conduzidas por especialistas em História, História da Arte e Património. As iniciativas pretendem proporcionar leituras aprofundadas sobre a memória destes espaços e as várias camadas conventuais ainda presentes nos edifícios atuais.

Segundo a organização, a edição deste ano destaca também as parcerias entre entidades académicas, culturais, eclesiásticas e municipais, evidenciando a rede de colaboração que sustenta o projeto.

O encerramento acontece no dia 30 de maio, às 19h00, no Convento de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, com um concerto dedicado a obras de Dmitri Shostakovich, com o apoio da Égide.

Todos os eventos do Open Conventos são gratuitos e sujeitos a inscrição prévia, à exceção do concerto de encerramento, cujos bilhetes poderão ser adquiridos no local a partir de uma hora antes do início.

Mais do que espaços de oração e recolhimento, os conventos e mosteiros são apresentados pela organização como polos de organização do território, assistência, espiritualidade e irradiação cultural. A presença destes edifícios continua a marcar a paisagem urbana e a memória coletiva, revelando diferentes camadas históricas e novos significados associados a usos contemporâneos.

A organização do Open Conventos 2026 integra a Câmara Municipal de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Quo Vadis – Turismo do Patriarcado de Lisboa e o Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa.

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