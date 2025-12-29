Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para quem quer saber onde ver os melhores fogos de artifício na noite de 31 de dezembro, este é o roteiro essencial para entrar em 2026 a olhar para o céu.

Porto: o céu ilumina-se sobre os Aliados

No Porto, o fogo de artifício marca o ponto alto da noite na Avenida dos Aliados. À meia-noite, o céu da cidade enche-se de cor, num espetáculo integrado num projeto multimédia que combina luz, som e imagem. A festa começa às 22h00, com um concerto especial de Passagem de Ano pela banda portuense Clã.

Lisboa: fogo, drones e o Tejo como cenário

Em Lisboa, o tradicional ponto de encontro volta a ser o Terreiro do Paço, onde o fogo de artifício será lançado a partir do rio Tejo. À meia-noite, estão previstos 10 minutos de espetáculo pirotécnico, desta vez sincronizado com 250 drones, criando uma coreografia aérea visível a partir de vários pontos da frente ribeirinha. Um dos melhores locais para assistir continua a ser a própria Praça do Comércio, mas também zonas como Cais do Sodré, Ribeira das Naus ou Santa Apolónia oferecem boas perspetivas. A grande atuação da noite será Plutonio a partir das 22h30.

Almada: vista privilegiada sobre Lisboa

Do outro lado do rio, Cacilhas, em Almada, é um dos locais mais procurados por quem quer ver o fogo de Lisboa à distância, com o Tejo em primeiro plano. O espetáculo piromusical à meia-noite ilumina o céu com vista direta para a capital, tornando o Largo Alfredo Dinis num miradouro natural para a entrada no novo ano. Com entrada livre, a grande festa de Réveillon começa às 22h00, com a atuação de Bárbara Bandeira.

Cascais: vários pontos de fogo ao longo da costa

Em Cascais, o fogo de artifício não se concentra apenas num local. Além do espetáculo principal na Baía de Cascais, há lançamentos em mais seis pontos do concelho, incluindo as praias do Tamariz, Parede e Carcavelos. Antes do fogo, o concelho aposta também num espetáculo de drones, criando uma experiência visual que pode ser vista tanto ao vivo como em transmissão online.

Funchal: o fogo que atrai o mundo

Na Madeira, ver o fogo de artifício na baía do Funchal continua a ser um dos momentos mais emblemáticos da Passagem de Ano em Portugal. O espetáculo, com cerca de oito minutos, é lançado a partir de 58 postos de queima, 26 localizados no anfiteatro, 25 na Avenida Marginal e cinco em embarcações ao largo da baía do Funchal. Os últimos 20 minutos que antecedem a meia-noite são animados por um grande espetáculo concentrado no Cais do Funchal, em forma de contagem decrescente. Locais como o Parque de Santa Catarina, a zona do Lido ou os miradouros naturais da cidade oferecem vistas privilegiadas para um dos fogos mais famosos da Europa.

Coimbra: fogo sobre o Mondego

Em Coimbra, o fogo de artifício é lançado a partir do rio Mondego, entre as pontes Pedro e Inês e de Santa Clara, criando um efeito visual que liga simbolicamente as duas margens da cidade. O espetáculo terá cerca de 10 minutos e pode ser visto de vários pontos ribeirinhos, sendo o Terreiro de Santa Clara-a-Velha um dos locais mais procurados onde se vai instalar o palco onde Dino D’Santiago atua às 0h15.

Setúbal: fogo prolongado sobre a baía

Em Setúbal, o destaque vai para o fogo de artifício de 15 minutos, lançado sobre a baía do Sado. A frente ribeirinha é o local ideal para assistir ao espetáculo, que ilumina toda a cidade e o estuário, criando reflexos visíveis a partir de vários pontos elevados.

Albufeira: pirotecnia, efeitos especiais e o mar

Na praia dos Pescadores, em Albufeira, o fogo de artifício assume uma dimensão mais imersiva. O espetáculo inclui momentos piromusicais, efeitos aquáticos e intervenções visuais sincronizadas com música e elementos aéreos ao mesmo tempo que duzentas bolas gigantes iluminadas serão largadas por cima do público. O areal transforma-se num enorme anfiteatro ao ar livre, com o oceano como pano de fundo. O programa começa às 22h00, com um concerto dos Silence 4.

Mira e Figueira da Foz: o Atlântico em pano de fundo

Na praia de Mira, o fogo de artifício surge integrado num espetáculo piromusical junto ao areal, com o mar como cenário. Já na Figueira da Foz, o momento da meia-noite é assinalado com um espetáculo visual que acompanha concertos e animação ao ar livre, transformando a marginal num grande ponto de observação. Entre os destaques desta celebração estão Richie Campbell e Sétima Legião a 31 de dezembro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.